OL : Florent Da Silva envisage de partir

Alors qu'il avait prolongé l'aventure avec son club formateur de deux années supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2025, Florent Da Silva envisagerait maintenant de quitter l'Olympique Lyonnais. Prêté à Villefranche en National et auteur d'un bel Euro U19 avec les Bleuets la saison dernière, le jeune milieu de terrain de 19 ans était proche de Metz, mais n'a finalement pas pu partir en prêt cet été.

La suite après cette publicité

Mais alors qu'il ne s'entraîne plus avec le groupe de Peter Bosz depuis la préparation estivale, L'Équipe révèle que le jeune meneur de jeu et son entourage ne comprendraient pas la gestion de l'OL, lui qui avait pourtant été lancé en février 2021 lors d'une victoire 3-0 contre Strasbourg. Mais depuis, plus rien, et il s'est récemment réuni avec ses proches afin de demander une résiliation de contrat avec son club formateur.