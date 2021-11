Manchester United : Ole Gunnar Solskjær a sollicité Cristiano Ronaldo et des cadres pour une réunion de crise !

La suite après cette publicité

De l'autre côté de la Manche, les tempêtes peuvent parfois être violentes. On ne parle pas seulement de la météo. Car du côté d'Old Trafford et de Manchester United, les perturbations sont nombreuses ces dernières semaines. Avec seulement quatre victoires sur les douze derniers matches toutes compétitions confondues, les Red Devils sont dans la tourmente, et surtout leur entraîneur Ole Gunnar Solskjær. Arrivé sur le banc mancunien en décembre 2018, d'abord en tant qu'intérimaire, le Norvégien est de plus en plus sur un siège éjectable.

Le match nul arraché en Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame avant la trêve internationale et la défaite dans le derby contre Manchester City en Premier League n'ont rien arrangé, et le technicien de 48 ans n'a désormais plus le droit à l'erreur. Une nouvelle contre-performance samedi sur la pelouse de Watford ou la semaine prochaine face à Villarreal en C1 pourrait lui être fatale. Surtout que derrière, Cristiano Ronaldo et ses partenaires vont enchaîner les chocs en championnat avec des matches contre Chelsea, Arsenal et Crystal Palace. Mais OGS a décidé de prendre les choses en main.

CR7 était de la partie

Comme le révèle le Daily Mail ce vendredi matin, Ole Gunnar Solskjær a tenu une réunion de crise jeudi, dans la matinée, pour échanger avec plusieurs joueurs importants du vestiaire. Dans la discussion, on pouvait notamment retrouver Cristiano Ronaldo, mais aussi le capitaine Harry Maguire et des éléments comme Bruno Fernandes, Luke Shaw, Victor Lindelöf et Nemanja Matic ! Une réunion XXL qui s'est tenue à Carrington, le centre d'entraînement de MU, aux alentours de 10h heure anglaise (11h en France).

Bien évidemment, le technicien du club anglais a évoqué les échéances à venir avec ses joueurs mais tout ce petit monde a surtout cherché les solutions pour relever la tête et sortir de cette mauvaise passe. Il a donc aussi été question de tactique, avec notamment le passage à une défense à trois depuis quelques rencontres. Reste désormais à savoir si ce long échange va servir à quelque chose... Premier élément de réponse ce samedi sur la pelouse de Vicarage Road, face à Watford.