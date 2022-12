Salzbourg veut Jérôme Onguéné en prêt

En manque de temps de jeu cette saison, sous le maillot de l'Eintracht Francfort en Bundesliga, le défenseur central Jérôme Onguéné (24 ans) pourrait retourner au Red Bull Salzburg en Autriche sous le forme d'un prêt de six mois sans option d'achat. Selon nos informations, l'international camerounais, acheté gratuitement par le club allemand cet été, a de grandes chances de rebondir à Salzbourg, où il a déjà joué entre 2017 et 2022 (110 matches, 13 buts). Une occasion de retrouver du temps de jeu, alors qu'il est barré par la rude concurrence du Français Evan Ndicka mais aussi celle du Brésilien Tuta et du Croate Kristijan Jakic, dans l'axe de la défense à trois de l'Eintracht.

Formé à Sochaux, Onguéné peine à se développer sous les ordres d'Oliver Glasner à Francfort après avoir montré de très belles choses dans la défense autrichienne pendant cinq saisons. Un retour sous la forme d'un prêt marque ainsi les retrouvailles avec le tacticien Matthias Jaissle, qu'il a déjà côtoyé l'année dernière. Actuellement classée en tête du championnat autrichien, la formation salzbourgeoise doit composer avec les blessures des défenseurs centraux Bryan Okoh (rupture des ligaments croisés) et Oumar Solet (problèmes à la cuisse).