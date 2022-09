Alberto Moleiro admet avoir reçu une offre du FC Barcelone

Pépite de l'équipe de Las Palmes, pensionnaire de deuxième division, Alberto Moleiro attire les regards. Et notamment ceux du FC Barcelone qui, comme l'a admis le joueur de 18 ans, lui a soumis une offre lors du dernier mercato estival. « C'était deux ou trois semaines après le derby. Il m'a dit (faisant référence à son agent) que l'offre existait, qu'on attend de voir, qu'il y avait beaucoup de rumeurs et des choses qui n'étaient pas vraies » a-t-il déclaré à Relevo.

Il a ensuite continué : « Ma réaction a été très bonne. C'est le club que j'ai vu depuis que je suis petit, j'ai grandi avec le Barça et voir ce club être intéressé par moi est très excitant, mais à Las Palmas je vais aussi bien. » Un dossier à suivre dans les prochains mois pour, pourquoi pas, voir le prochain Pedri signer chez les Catalans.