Leipzig envoie un message au PSG pour Xavi Simons

La suite après cette publicité

De retour au Paris Saint-Germain un an après son départ pour le PSV Eindhoven, Xavi Simons a été prêté dans la foulée par le champion de France en titre à Leipzig. Depuis, le jeune milieu de terrain néerlandais cartonne avec le club allemand. En effet, le joueur de 20 ans compte déjà 2 buts et 3 passes décisives en 3 rencontres de Bundesliga, de quoi s’installer solidement dans le onze de départ de Marco Rose. Sous le charme, l’entraîneur du RB Leipzig n’a pas l’intention de lâcher sa nouvelle pépite et aimerait le conserver au-delà de son prêt.

«On espère le garder, bien sûr. S’il se sent à l’aise avec nous et qu’il sent qu’on est le bon club au bon moment pour lui, on en parlera. On peut supposer que les garçons prennent leurs propres décisions. Il a consciemment choisi Leipzig comme nouvelle étape dans sa carrière. Peut-être qu’il suivra l’exemple de Dani Olmo, qui évolue maintenant dans un rôle de leader avec nous», a déclaré le technicien allemand dans les colonnes de Kicker. À noter toutefois qu’aucune option d’achat n’a été ajoutée au prêt de Xavi Simons à Leipzig…