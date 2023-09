Real Madrid : Raul s’est mis dans de beaux draps…

La suite après cette publicité

Récemment, Villarreal a mis fin à l’aventure de Quique Setién sur son banc de touche. Après un mauvais début de saison - 1 victoire et 3 défaites en 4 journées - l’écurie de la région de Valence a résilié le contrat de l’ancien coach du Barça. Si tout indique que Sergio Pacheta va prendre la suite, il a longtemps été question de Raul Gonzalez, la légende du Real Madrid.

L’entraîneur du Real Madrid Castilla était très chaud pour rejoindre le Sous-Marin Jaune, et l’intérêt était réciproque, même si le choix final s’est porté sur un autre entraîneur. Comme l’indique le quotidien Sport, cette histoire risque cependant de coûter cher à l’ancien attaquant, qui avait communiqué à sa direction ses envies de partir pour Villarreal.

À lire

Le jour où Arsenal a recalé Federico Valverde

Les dirigeants l’ont mauvaise

Et pour cause, cela n’a pas plu du tout en interne. Raul se retrouve désormais dans une situation compliquée du côté de Madrid, et les prestations de son équipe seront observées de façon encore plus critique par la direction. A tel point que l’état-major merengue pense déjà à donner son poste à Alvaro Arbeloa, actuel entraîneur des U19.

La suite après cette publicité

Pire encore, cela pourrait lui coûter encore plus cher en vue de l’avenir. Effectivement, beaucoup estimaient qu’il faisait partie des grands favoris pour remplacer Carlo Ancelotti à la tête de l’équipe première en fin de saison, aux côtés de Xabi Alonso notamment. Et bien suite à cette envie de départ pour Villarreal, c’est pratiquement mort pour Raul pour entraîner le Real Madrid dans un avenir proche. Autant dire qu’il a presque tout perdu ces derniers jours…