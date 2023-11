CdM U17 : le communiqué rageur du Sénégal contre la France !

L’affaire Issoufou a énormément fait parler hier. L’attaquant tricolore de 17 ans est ainsi au coeur d’un imbroglio administratif, puisqu’il est présent lors de ce Mondial U17 avec les Bleus. Mais il a également joué pour le Niger U17 récemment, disputant le tournoi UFOA qui qualifie à la CAN U17, qui donne elle accès à ce Mondial U17. Ce que la FIFA n’autorise pas.

La suite après cette publicité

D’après le média Sport News Africa, le le staff des Bleuets n’était même pas au courant que Yanis Issoufou avait joué avec le pays africain. Il a été retiré de la liste du match face au Sénégal, remporté par les jeunes tricolores aux tirs au but, leur donnant accès aux quarts de finale de la compétition. Mais voilà que la Fédération Sénégalaise vient de publier un communiqué demandant la disqualification de la France de cette compétition « pour alignement d’un joueur inéligible ». La Fédération du pays africain a en plus apporté toutes les preuves nécessaires et se base sur l’article 24 du règlement de la compétition ainsi que sur l’article 8, b, es statuts et transferts des joueurs. La FIFA devra donc rapidement trancher…