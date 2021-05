FC Barcelone : ça se précise pour Sergio Agüero

La suite après cette publicité

Alors que Sergio Agüero (32 ans) arrive en fin de contrat avec Manchester City, son avenir semble tout tracé. L'international argentin aux 97 sélections (41 buts) va vraisemblablement rejoindre le FC Barcelone cet été, les Blaugranas lui faisant les yeux doux depuis un long moment désormais.

Si le Kun devrait avoir un salaire annuel de 5 M€ en Catalogne, le journaliste bien informé Fabrizio Romano explique qu'un accord a été trouvé entre les différentes parties et que Sergio Agüero va donc bel et bien s'engager en faveur du Barça pour les deux prochaines années, soit jusqu'en 2023. L'Argentin pourrait même toucher d'éventuels bonus en cas de triomphe des Blaugranas en Ligue des Champions.

Sergio Agüero to Barcelona, here we go! He’s set to join until June 2023, agreement reached. Bonus included in case Barça will win the UCL. 🔵🔴 #FCB



More: Barcelona are also getting closer to sign Memphis Depay. He confirmed to his new lawyers that he wants to join Barça 🚨🇳🇱