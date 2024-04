La pépite Arthur Vermeeren est portée disparue !

Ce fut un des jolis coups du dernier mercato hivernal. L’Atlético a déboursé un peu plus de 20 millions d’euros pour s’offrir Arthur Vermeeren, la pépite belge alors âgée de 18 ans seulement. Un âge assez précoce, mais le milieu de terrain avait montré de très belles choses avec le Royal Antwerp. Sur la scène européenne notamment. Un investissement qui pouvait donc potentiellement être vite rentabilisé, et qui avait créé un certain enthousiasme à Madrid, puisque les Colchoneros avaient battu plusieurs autres gros clubs européens dans ce dossier.

Seulement, quelques mois après son arrivée, le bilan est bien maigre. Bien sûr, personne ne l’imaginait devenir titulaire indiscutable dès le départ. Diego Simeone fait toujours traverser une période d’adaptation à ses recrues, encore plus lorsqu’il s’agit d’arrivées en cours de saison. Mais on pouvait au moins s’attendre à le voir grappiller des minutes par ci par là, dans des rencontres moins importantes, alors que les Colchoneros ont fait face à un calendrier très intense.

Mis au placard

L’international belge (4 sélections) est cependant placardisé. Il n’a plus joué depuis le 9 mars, et cette entrée en cours de match face à Cadiz. Au total, il n’a joué que 83 minutes sous ses nouvelles couleurs, réparties sur 3 apparitions. Des chiffres faméliques. Il faut tout de même souligner qu’il a de sacrés clients en guise de concurrents à Madrid, à l’image de Koke ou de Rodrigo de Paul, et que le milieu est un secteur qui fonctionne plutôt bien cette saison à l’Atlético, contrairement à la défense.

Une situation qui interroge tout de même fans et supporters. Ce week-end, Diego Simeone a encore été interrogé sur son cas. « Il doit continuer de travailler. Il essaye d’évoluer, d’apprendre la langue, et il va mieux. Cela lui permet d’être plus intégré dans le groupe. Il montre son meilleur visage à l’entraînement. Griezmann a aussi eu une période commee ça, on a confiance en sa progression et on lui donnera l’opportunité de se montrer », a expliqué l’Argentin. D’ici là, le Belge devra prendre son mal en patience…