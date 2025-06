L’Atlético de Madrid s’offre le gardien Juan Musso

L’Atlético de Madrid recrute définitivement une doublure pour Jan Oblak. Déjà prêté la saison dernière chez les Colchoneros, le gardien argentin Juan Musso avait disputé neuf matches, sept en Coupe du Roi et deux en Liga. Et ce mardi, le club madrilène vient d’annoncer le recrutement permanent du portier de 31 ans, qui appartenait à l’Atalanta Bergame.

«L’Atlético de Madrid et l’Atalanta ont trouvé un accord pour le transfert de Juan Musso, qui a signé avec notre club jusqu’en 2028. Le gardien argentin jouait pour nous cette saison en prêt. Musso est également un international argentin à temps plein, avec qui il a fait ses débuts en 2019 et a remporté la Copa América en 2021 et la Finalissima en 2022», a précisé le club.