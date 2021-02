Ligue Europa : suivez le tirage au sort des 8es de finale en direct

On connaîtra dans quelques minutes les affiches des 8es de finale de Ligue Europa. Le tirage au sort démarre à 13h, au siège de l'UEFA, à Nyon, en Suisse. Un plateau dans lequel on ne retrouvera malheureusement pas de représentant français après l'élimination de Lille ce jeudi face à l'Ajax malgré une belle prestation collective (2-1).

Les invités restent malgré tout prestigieux, avec notamment les trois écuries anglaises Manchester United, Arsenal et Tottenham, les deux formations italiennes l'AC Milan et l'AS Roma, ou encore l'Ajax Amsterdam, Villarreal, le Shakhtar et les Rangers. Mentions spéciales enfin à Grenade, qui dispute pour la première fois de son histoire la compétition, à Molde et au Slavia Prague, qualifiés après avoir respectivement sortis Hoffenheim et Leicester.

Les 8es de finale (allers le 11 mars, retours le 18 mars) :

Ajax (P-B) - YB Berne (SUI)

Dynamo Kiev (UKR) - Villarreal (ESP)

AS Roma (ITA) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Olympiakos (GRE) - Arsenal (ANG)

Dinamo Zagreb (CRO) - Tottenham (ANG)

Manchester United (ANG) - AC Milan (ITA)

Slavia Prague (RTC) - Rangers (ÉCO)



Les 16 qualifiés :