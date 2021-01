L1 : les trois nommés pour le titre de joueur du mois de décembre

Comme à l'accoutumée, l'UNFP dévoile la liste des trois footballeurs nommés pour le titre de joueur du mois de Ligue 1 Uber Eats. Et on connaît désormais les trois éléments sélectionnés pour le mois de décembre 2020. Il s'agit de Yusuf Yazici (LOSC) et des Lyonnais Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere.

«Comme à leur habitude, les joueurs ont voté et désigné parmi leurs pairs les nommés pour le Trophée UNFP du Joueur du Mois de décembre. Il suffisait que le Lion Indomptable Karl Toko-Ekambi se mette à rugir pour tout écraser sur son chemin. Auteur d'un début de saison poussif, il enchaîne désormais les buts. En décembre, il a soigné sa feuille de statistiques avec 4 buts et 2 passes décisives. L'Olympique Lyonnais a pu aussi compter sur son compère d'attaque, Tino Kadewere, pour retrouver les sommets de la Ligue 1. Alors que le jeune Zimbabwéen fait ses premiers pas dans notre championnat, il est déjà un homme fort de Rudi Garcia. En atteste ses 3 buts et ses 2 passes décisives ce mois-ci. Enfin, Yusuf Yazici vient compléter la liste des nommés. Étincelant cette saison, le joueur turque a désormais tous les regards de l'Europe portés sur lui. Ses 2 buts et sa passe décisive parlent une nouvelle fois pour lui sur le mois de décembre». Les votes sont ouverts jusqu'au 17 janvier sur le site de l'UNFP.