JT Foot Mercato : le FC Barcelone se projette dans le futur

Le Barça travaille déjà sur la suite

Le mercato estival est à peine refermé que les dirigeants barcelonais préparent l'avenir. A court et moyen terme. L'objectif est de recruter Bernardo Silva, déjà cible du dernier marché des transferts, le plus tôt possible. Autre souhait du club catalan, trouver un nouveau latéral droit titulaire en puissance. Et c'est vers Monaco qu'il lorgne puisque le Brésilien Vanderson ferait figure de priorité. Enfin, alors que la situation était jugée problématique, le jeune milieu Gavi devrait prolonger avec les Blaugranas.

Chelsea réfléchit à un retour de Lukaku

Et si Romelu Lukaku revenait encore à Chelsea ? Ce qui semble farfelu tant le Belge a déjà tenté plusieurs fois sa chance pourrait devenir réalité à l'issue de la saison. En effet, le limogeage de Thomas Tuchel offre potentiellement une nouvelle porte d'entrée à l'attaquant prêté à l'Inter Milan. Si le nouvel entraîneur Graham Potter le réclame, à l'issue de la saison, qui sait ?

Pas de matches en Premier League ce week-end !

C'est tout un peuple qui est en deuil. L'Angleterre pleure sa reine, Sa Majesté Elizabeth II, décédée jeudi dans l'après-midi. Le pays va rendre hommage au cours des prochains jours à la défunte et la Premier League, après une réunion organisée vendredi matin, a décidé de reporter toutes les rencontres prévues ce week-end, y compris celle de lundi soir. Pas de football au royaume de Sa Majesté, que des larmes.