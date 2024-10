Le Real Madrid veut clore l’incident du Ballon d’Or

Le Real Madrid veut éteindre l’incendie concernant l’absence de la délégation merengue au Ballon d’Or. Après avoir appris que Vinicius Junior ne serait pas lauréat de l’édition 2024, Florentino Perez et l’ensemble de la direction ont décidé de boycotter la cérémonie qui se tenait à Paris. «Il est évident que le Ballon d’Or de l’UEFA ne respecte pas le Real Madrid. Et le Real Madrid n’est pas là où il n’est pas respecté"», avait d’ailleurs annoncé le club madrilène pour justifier son absence.

La suite après cette publicité

Estimant avoir fait savoir son avis sur la question, la Casa Blanca a précisé ne plus faire de déclaration et révélera la raison de cette absence à ses membres lors de la prochaine assemblée du club le 24 novembre, comme le rapporte le média ibérique Cope. Désormais, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu veulent mettre l’incident derrière eux et se concentrer sur le sportif.