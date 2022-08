Marcelo a pris une décision radicale pour son mercato

La suite après cette publicité

Une page s'est tournée. Après quinze années de bons et loyaux services, Marcelo a officiellement quitté le Real Madrid le 30 juin 2022. Mais le joueur, en fin de contrat, avait annoncé son départ quelques jours avant. « C'est une émotion incroyable parce que c'est mon dernier match au Real Madrid. Je quitte Madrid et repartir avec une Ligue des champions est une immense joie. Ce n'est pas un jour triste. Je pense que les choses se discutent, nous avons parlé et j'ai décidé que c'était mieux ainsi. J'ai déjà fait tout ce que j'avais à faire à Madrid. J'ai eu la chance de passer quinze ans et demi dans le meilleur club du monde ».

Une écurie au sein de laquelle le Brésilien a tout gagné, lui qui a disputé 545 rencontres toutes compétitions confondues avec les Merengues. Le temps pour lui de marquer 38 buts et de délivrer 103 passes décisives. De belles statistiques pour le latéral gauche, qui a garni son palmarès avec 25 trophées. Ce qui fait d'ailleurs de lui le joueur le plus titré de la Casa Blanca. C'est donc avec le sentiment du devoir accompli mais aussi beaucoup de fierté et d'émotion que Marcelo a refermé le plus beau chapitre de sa carrière.

Marcelo n'exclut pas de prendre sa retraite

Libre et sur le marché, l'expérimenté arrière-gauche souhaitait prendre le temps de la réflexion avant de s'engager dans un nouveau club. La presse espagnole a toutefois indiqué que son objectif était d'évoluer pendant encore au moins deux ou trois saisons en Europe avant de rentrer au pays voire raccrocher les crampons. Un message entendu par de nombreux clubs qui se sont pressés à ses pieds pour le recruter. Fenerbahçe, le Real Valladolid, Monza ou encore l'Olympique de Marseille ont tenté le coup. Mais aucun n'a visiblement convaincu le footballeur auriverde. Un élément qui aurait été proposé à l'OL comme dévoilé en exclusivité sur Foot Mercato et la Lazio Rome fin juillet.

Depuis, plus grand chose. Mais ce mercredi, Marca fait un large point sur la nouvelle vie de Marcelo. Le Brésilien, qui pourrait revenir chez les Merengues en tant qu'ambassadeur dans quelques années et qui s'investit en tant qu'entrepreneur, a des touches en MLS et au Qatar. Des destinations qui ne l'intéressent pas vraiment. Et à en croire la publication espagnole, le joueur de 34 ans serait prêt à prendre une décision radicale puisqu'il envisage sérieusement de prendre sa retraite. Une idée qui prend du poids dans le clan du Brésilien. Ce serait toutefois une sacrée surprise, puisqu'il pouvait encore prétendre à jouer quelques saisons. Les clubs éventuellement intéressés peuvent encore le convaincre de changer d'avis.