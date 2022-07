Mercato : Marcelo a été proposé à l'OL !

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais entame la deuxième phase de son mercato. Après avoir frappé assez rapidement en enrôlant la pépite Johann Lepenant et confirmé les retours d'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, le club de la capitale des Gaules vise maintenant un nouveau milieu de terrain, au profil plus défensif, et qui a de grandes chances d'être William Carvalho du Betis comme annoncé par divers médias européens plus tôt ce week-end. Mais surtout, les Rhodaniens sont à la recherche d'un latéral gauche, si possible avec de l'expérience au plus haut niveau.

Un feuilleton sur lequel nous vous avons dévoilé plusieurs informations en exclusivité, comme cet intérêt prononcé pour l'international équatorien Pervis Estupiñán (Villarreal), tout comme nous vous avions révélé les premiers éléments du feuilleton Tyrell Malacia, qui a finalement préféré s'engager avec Manchester United. La presse argentine a aussi évoqué un fort intérêt des Lyonnais pour Nicolas Tagliafico, l'international argentin de l'Ajax.

Trop cher pour Lyon

Et voilà que selon nos informations, Marcelo a été proposé à l'Olympique Lyonnais. La direction rhodanienne a réfléchi à la possibilité d'enrôler l'ancien capitaine du Real Madrid, libre de tout contrat. Mais finalement, cette option a été écartée, principalement pour des raisons financières. Le Brésilien de 34 ans, qui tournait aux alentours des 9 millions d'euros net annuels à Madrid, est une option trop onéreuse pour l'OL et le récent echec du recruement du champion du Monde Jérôme Boateng débarqué libre l'été dernier, a particulièrement refroidi la direction rhodanienne. La priorité lyonnaise pour ce poste restent le gaucher de Villarreal Pervis Estupinan, toujours d'après nos informations.

La saison dernière, Marcelo n'avait disputé que 12 rencontres de Liga sous la tunique merengue, pour 5 titularisations seulement, terminant avec 2 passes décisives au compteur. Cependant, il ne manque pas vraiment de prétendants puisque de nombreux clubs ont été annoncés sur les rangs, avec l'ambitieux Monza (Serie A) comme dernier candidat connu pour s'offrir ses services. Plus tôt, on avait parlé de Valladolid, de la MLS, de clubs turcs, de formations des pays du Golfe et même de l'OM, même si la rumeur sortie dans la presse turque s'est vite évaporée. Et nul doute que de nouvelles propositions arriveront sur son bureau dans les prochains jours...