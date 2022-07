Nice et l'OL se renseignent sur Pervis Estupiñán !

Comme nous vous l'avions évoqué dès la fin du mois d'avril, Tyrell Malacia avait été érigé en priorité par Bruno Cheyrou et l'OL. Oui mais voilà, le latéral gauche du Feyenoord s'est finalement engagé du côté de Manchester United. Emerson reparti à Chelsea, le club rhodanien se doit de lui trouver un remplaçant de qualité.

Une liste de plusieurs noms a été dressée par la cellule de recrutement lyonnaise à commencer par Nicolas Tagliafico. Si l'international argentin de l'Ajax possède l'immense avantage d'être abordable (5 M€), il est courtisé par plusieurs clubs de Premier League, mais également par le FC Barcelone voire l'Atletico de Madrid. Ne souhaitant pas se retrouver le bec dans l'eau, Cheyrou a activé d'autres pistes. Si la presse portugaise parle d'un interêt de l'OL pour Alex Grimaldo, le joueur du Benfica formé au Barça, nous sommes en mesure de vous révéler que Lyon est très chaud sur Pervis Estupiñán, le gaucher de Villarreal.

Nice concurrence l'OL sur Estupiñán

Tonique, puissant et athlétique, l'international équatorien de 24 ans (1m75 - 78 kg) est le prototype même du latéral gauche moderne. Au coeur d'une concurrence féroce au sein du club espagnol, Estupinan a tout de même disputé 28 matches de Liga et notamment les 5 derniers matches de Villarreal en Ligue des Champions en tant que titulaire dont les 1/4 de finale face au Bayern et les 1/2 face à Liverpool, ce qui prouve la qualité du joueur.

Oui mais voilà, si l'OL est intéressé par le joueur acheté il y a deux ans à Watford 16 M€, il n'est pas le seul. Là encore, il va falloir faire avec la concurrence d'un club et pas des moindres puisqu'il s'agit de l'OGC Nice. À l'instar de Lyon, le club azuréen connaît parfaitement le joueur et son profil a séduit en interne. Nice cherche à doubler le poste de Melvin Bard et apporter un peu de concurrence sur le flanc gauche de la défense niçoise. Des contacts ont déjà été établis avec l'entourage du joueur.