L'OL se lance à l'assaut de Nicolas Tagliafico pour oublier Tyrell Malacia !

Doublé sur le gong ! Longtemps en tête dans le dossier menant au latéral gauche du Feyenoord Tyrell Malacia (22 ans), l'Olympique Lyonnais s'est fait souffler la politesse par Manchester United. Une vraie déception pour les Rhodaniens qui ne disposent pour le moment que du seul Henrique pour occuper le flanc gauche. À la recherche d'un titulaire en puissance, les Gones continuent d'activer leurs réseaux aux Pays-Bas par l'intermédiaire de leur coach Peter Bosz.

Arrivant à un an de la fin de son contrat et faisant partie des joueurs susceptibles de quitter l'Ajax Amsterdam cet été, Nicolas Tagliafico (29 ans) se verrait bien changer d'air. Arrivé en 2018 d'Independiente, l'international argentin (40 capes) a eu un parcours probant avec notamment 3 championnats remportés et une demi-finale de Ligue des Champions disputée en 2019. Cependant, le vainqueur de la dernière Copa América sort d'une saison compliquée. Doublé par Daley Blind, il a moins joué qu'à l'accoutumée (29 matches, 3 buts et 3 offrandes). Sûrement touché par les transferts avortés qu'il a subis lors des derniers mercatos, le natif de Rafael Calzada entend cette fois s'éloigner des Godenzonen.

L'Ajax Amsterdam demande 4 à 5 M€

Selon les informations de L'Équipe l'Olympique Lyonnais aurait fait de Nicolàs Tagliafico sa nouvelle priorité pour le poste. Voulant ramener rapidement une recrue à ce poste à Peter Bosz, l'OL dont le président Jean-Michel Aulas a indiqué vouloir se positionner "sur la dimension au-dessus" de Tyrell Malacia verrait en Nicolas Tagliafico un élément précieux pour le club. D'autant que sa situation contractuelle favorise un départ puisque l'Ajax Amsterdam réclame entre 4 et 5 millions d'euros pour le laisser partir.

Suivi par Naples, le FC Barcelone ou encore Brighton, il était dans le viseur de Manchester United avant que ces derniers ne s'orientent vers Tyrell Malacia. Par contre, l'OL devra se montrer convaincant sans qualification européenne auprès d'un joueur qui aimerait continuer à évoluer en Ligue des Champions. Le quotidien français fait aussi état de deux autres pistes dont les noms n'ont pas filtré. L'OL est décidément déchaîné sur ce mercato estival.