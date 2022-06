Tyrell Malacia a choisi de snober l'OL pour filer à Manchester United

La suite après cette publicité

Décidément, la climatisation a été installée très tôt ce matin en France. Cette nuit, le Paris Saint-Germain a dû se résoudre à laisser filer son milieu de terrain Xavi Simons (19 ans). Libre de tout contrat, le Hollandais s’est engagé au PSV jusqu’en 2027, Paris ayant tout de même inclus une clause de rachat de 4 M€. De son côté, l’Olympique Lyonnais a lui aussi connu une mésaventure avec un Batave.

Courtisé par les Gones depuis plusieurs semaines, Tyrell Malacia (22 ans) était censé débarquer sur les bords du Rhône. Mais ces derniers jours, le destin du latéral gauche du Feyenoord a basculé. Après avoir tenté de conclure l’affaire avec une offre de 12 M€ plus 3 M€ de bonus, l’OL avait dû revoir sa copie, la faute à un intérêt persistant de Manchester United.

Malacia a préféré ten Hag à Bosz

Le club rhodanien avait alors confié avoir soumis une nouvelle proposition et attendait une réponse de Feyenoord. L’optimisme n’était plus vraiment de rigueur puisque l’on apprenait hier après-midi que les Red Devils avaient mis 15 M€ plus de bonus sur la table pour rafler la mise. Ce matin, la douche est froide, très froide pour l’OL.

L’Équipe révèle en effet que Malacia a appelé les septuples champions de France pour leur signifier qu’il avait choisi de rejoindre son compatriote Erik ten Hag à Manchester. Une information confirmée par le directeur sportif du club batave Frank Arnesen. « L'accord est là. Nous attendons maintenant Tyrell. S'il dit oui, alors un transfert à United est imminent. » Hasard ou coïncidence, l’agent de Malacia gère également les intérêts d’un certain Frenkie de Jong que MU essaie de faire venir. L’OL va devoir passer à autre chose.