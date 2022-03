L'Ajax Amsterdam se prépare à une vraie saignée

La suite après cette publicité

L'heure n'est pas à la joie pour l'Ajax Amsterdam. Difficilement restés leaders d'Eredivisie à la faveur d'un succès arraché contre Feyenoord (3-2), les Godenzonen ont été éliminé de la Ligue des Champions par Benfica (2-2 puis 0-1). Outre la course au titre qui sera compliquée avec seulement deux points d'avance sur le PSV Eindhoven, le club amstellodamois doit composer avec les futurs départs de nombreux éléments. Celui d'André Onana (25 ans) est déjà confirmé puisqu'il quittera le club libre cet été. Dans le viseur de l'Inter Milan pour remplacer le vieillissant Samir Handanovič (37 ans), il a été rétrogradé en tant que remplaçant cette saison et profite d'une hécatombe au poste de gardien pour jouer sur les dernières semaines.

L'Ajax Amsterdam doit aussi composer avec un autre départ libre, celui de Noussair Mazraoui (24 ans). Le latéral droit marocain est dans le viseur du FC Barcelone, du Bayern Munich, du Borussia Dortmund, de Naples et de l'AC Milan, pour autant c'est bien le club catalan qui tient la corde malgré l'insistance du Bayern Munich. Selon Sky Sports, des discussions intensives avec l'agent du joueur Mino Raiola ont eu lieu le concernant. Le Bayern Munich qui est aussi sur le coup pour Pedro Porro à ce poste n'a donc pas perdu espoir. Outre Noussair Mazraoui, le Bayern Munich est aussi en course pour s'offrir Ryan Gravenberch (19 ans). Le média allemand explique que l'Ajax Amsterdam attend 30 millions d'euros pour sa pépite à un an de la fin de son contrat mais les Bavarois voudraient dépenser moins.

De nombreux dossiers chauds

Ses trois départs semblent totalement inéluctables mais d'autres pourraient fortement arriver. Si les fins de contrat de Maarten Stekelenburg (39 ans), Przemyslaw Tyton (35 ans) et Zakaria Labyad (29 ans) ne devraient pas gêner outre mesure l'Ajax Amsterdam, le cas Nicolás Tagliafico (29 ans) pose question. A un an de la fin de son contrat, celui qui était proche du FC Barcelone cet hiver et qui a connu par le passé d'autres départs avortés devrait enfin changer d'air. «Il y avait un intérêt, les deux clubs se sont parlé, mais ils n'étaient pas d'accord... C'était quelque chose de compliqué pour le Barça mais je pense qu’en juin, il y aura plus de facilité» a-t-il récemment relevé.

Pour Sébastien Haller (27 ans), la situation est moins pressante. Auteur d'une saison folle, l'Ivoirien a la cote en Italie du côté de Sassuolo et surtout de l'Inter Milan. L'Ajax Amsterdam devra le convaincre de rester. Autre joueur phare de l'Ajax Amsterdam : Antony (22 ans). Estimé à 60 millions d'euros, il est dans le viseur de formations comme le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich S'il se plait aux Pays-Bas, les semaines seront longues d'ici le mercato et il peut encore changer d'avis.

Aux joueurs se rajoute également l'avenir du coach Erik ten Hag (52 ans) qui est régulièrement annoncé du côté de Manchester United en vue de la saison prochaine. S'il sera dur de retenir tout le monde, l'Ajax Amsterdam tentera de limiter sa fuite des talents. Anticipant correctement, le club néerlandais a notamment intégré à la direction technique son ancien buteur Klass-Jan Huntelaar et vise deux joueurs pour les postes de latéral gauche et ailier. Ainsi, comme le révèle Voetbal International, Owen Wijndal (22 ans, AZ Alkmaar) et Steven Bergwijn (24 ans, Tottenham) sont les favoris pour renforcer les Lanciers. L'été s'annonce chaud pour les Godenzonen.