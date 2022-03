Klass Jan Huntelaar de retour à l'Ajax Amsterdam

Après avoir quitté l'Ajax Amsterdam pour Schalke 04 pour les six derniers mois de la saison 2020/2021 avant de prendre sa retraite sportive, l'ancien attaquant néerlandais Klass-Jan Huntelaar rejoint le staff technique amstellodamois, et ce jusqu'à l'été 2024. L'ex-Oranje aux 76 sélections (42 buts) retrouve le club dans lequel il a évolué durant plus de 6 saisons (2006-2009 puis 2017-2021) et s'occupera de la direction sportive en compagnie du directeur technique.

«Afin de garantir la continuité à court terme, après le départ du directeur des affaires footballistiques Marc Overmars, la plupart des tâches liées à la direction du football ont été temporairement transférées au directeur technique Gerry Hamstra qui travaille en étroite collaboration avec l'entraîneur principal Erik ten Hag. Huntelaar assistera les deux hommes dans ces affaires, avec effet immédiat. À partir du 1er juillet 2022, il suivra également des cours, qui lui permettront de se perfectionner dans son nouveau rôle en dehors du terrain. L'ancien footballeur signera un contrat jusqu'au 1er juillet 2024», peut-on lire dans le communiqué.