Ajax : André Onana file vers l'Inter

L'actuel gardien de but de l'Ajax André Onana va rejoindre l'Inter Milan à la fin de la saison. Selon la presse italienne, l'international camerounais va s'engager pour 5 ans avec le club italien. Le gardien de 25 ans, dont le contrat aux Pays-Bas se termine en juin prochain, a obtenu l'autorisation de se rendre ce mardi en Italie pour passer sa visite médicale et signer son contrat avant de rentrer au Cameroun pour continuer de préparer la CAN avec les Lions Indomptable.

Relégué sur le banc de touche après sa suspension d'un an pour dopage, le portier formé au FC Barcelone va tenter de se relancer chez les champions d'Italie. Courtisé depuis plusieurs mois par les Nerazzurri, Onana doit assurer la relève du vétéran Samir Handanovic (37 ans). Il rejoindra l'Inter à la fin de la saison.