L'Ajax fixe le prix de sa star Antony

Lorsque l'on parle des stars de demain, on évoque souvent des joueurs comme Kylian Mbappé, Erling Haaland ou Vinicius Junior. Et à juste titre, bien sûr. Mais il y en a un qu'on a tendance à oublier : Antony. Et pourtant l'ailier droit réalise une sacrée saison avec l'Ajax, du haut de ses 21 ans, affichant une capacité à éliminer ses adversaires pour le moins déconcertante.

Et même s'il y a eu quelques rumeurs concernant la Premier League ces derniers mois, on ne peut pas dire que son avenir fasse la une des médias. Et si on se fie aux informations du sérieux De Telegraaf, on comprend un peu mieux pourquoi. Effectivement, l'Ajax réclame plus de 60 millions d'euros pour sa star brésilienne. Un montant pour le moins conséquent à l'heure où beaucoup de gros clubs européens sont en difficulté sur le plan financier.

La piste PSG ?

Justement, le média s'interroge sur les possibles destinations du joueur. Et forcément, le nom du Paris Saint-Germain, avec son enclave brésilienne, est cité. Ce qui ne signifie pas que le club de la capitale va foncer sur le joueur, mais chez nos amis néerlandais, on le verrait bien évoluer aux côtés de Marquinhos et de Neymar.

Voici une piste intéressante en tout cas pour son compatriote Leonardo, alors que l'avenir de Kylian Mbappé semble bel et bien s'inscrire loin de la capitale française. Le profil d'Antony semble en plus correspondre à ce dont pourrait avoir besoin Mauricio Pochettino, ou Zinedine Zidane s'il venait à finalement bien prendre les commandes du leader de la Ligue 1...