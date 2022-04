Mercato : Tyrell Malacia a tapé dans l'oeil de l'OL !

Alors que la fin de saison approche et que l'avenir de Peter Bosz est toujours aussi incertain, Bruno Cheyrou est sur tous les fronts. Et il a déjà fixé ses priorités pour le prochain mercato estival, à savoir, un latéral gauche, un défenseur central, un milieu de terrain relayeur et un attaquant. Pour les trois derniers postes, difficile de connaître les vraies intentions de l'homme fort du mercato lyonnais. Cependant pour le poste de latéral gauche, la quête du successeur d'Emerson, qui ne restera pas à l'OL l'an prochain et retournera à Chelsea, bat son plein.

Comme nous vous le révélions récemment, le latéral gauche du Stade de Reims Ghislain Konan plaît beaucoup à l'OL notamment par sa bonne connaissance de la Ligue 1 et surtout son statut d'agent libre. Mais l'OL a également bien envie de tenter un coup en s'offrant un joueur à fort potentiel et capable d'être revendu à prix d'or à moyen terme. Ce joueur pourrait être Tyrell Malacia, comme nous l'a confié une source néerlandaise. À 22 ans, ce pur produit de la formation du Feyenoord Rotterdam, récemment devenu international néerlandais (3 sélections), ne cesse de progresser au fil des années.

Son profil a tapé dans l'oeil de Bruno Cheyrou

Plutôt vif, très rapide, dur sur l'homme, doté d'une belle qualité de passe, Malacia (4 passes décisives en 30 matches d'Eredivisie cette saison) est le prototype du latéral gauche moderne et a tapé dans l'œil de la cellule de recrutement rhodanienne, qui le suit depuis de nombreuses semaines. Si l'information a fuité en Turquie il y a une semaine, il n'y a pour le moment pas d'offre ni même d'accord de la part de l'actuel 8e de Ligue 1. Pas vraiment connu du grand public, Malacia a réalisé un match solide et prometteur face à l'OM ce jeudi en Ligue Europa Conférence. Son tacle décisif face à Bamba Dieng dans la surface en seconde période et ses remontées balle au pied ont fait mouche. De quoi prouver que Bruno Cheyrou a eu plutôt le nez fin en s'intéressant de près au grand talent néerlandais.

Si la piste Tyrell Malacia est chaude et que le joueur est largement à la portée financière du club rhodanien (de l'ordre de 10 M€ minimum), l'OL continue de prospecter. Bruno Cheyrou s'est vu proposer de nombreux joueurs, dont certains évoluant en Liga où même en Premier League. Nul doute que de nombreux autres latéraux gauches vont encore faire l'objet de supervisions ces prochaines semaines. Reste à savoir qui remportera les suffrages du boss du recrutement de l'OL. Une chose est sûre. Après le match de Tyrell Malacia face à l'OM jeudi soir en 1/2 finale de Ligue Europa Conférence, il a déjà récolté les suffrages des supporters lyonnais...