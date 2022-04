Mercato : l'OL s'attaque à Ghislain Konan !

Positionné au 8e rang de Ligue 1 à 7 points du podium, l'OL a encore une infime chance de disputer la Coupe d'Europe la saison prochaine. Pour cela, il faudra terminer fort la saison. Cela n'empêche pas le club rhodanien de penser déjà à la saison prochaine. Et il y a un poste prioritaire aux yeux de la cellule de recrutement du club rhodanien, celui du latéral gauche comme nous l'a confié une source lyonnaise.

Emerson n'a pas convaincu malgré son palmarès XXL et va retourner à Chelsea, Henrique Silva n'est pas considéré comme un titulaire en puissance, Youssouf Koné a encore déçu en prêt à Troyes. Le chantier du latéral gauche est immense donc à Lyon. Bruno Cheyrou et toute son équipe travaillent déjà d'arrache-pied pour apporter une vraie solution à Peter Bosz où à celui qui le remplacera. Selon nos informations, un nom se dégage actuellement à Lyon pour renforcer le couloir gauche, Ghislain Konan.

L'OL apprécie son profil et son statut d'agent libre

L'international ivoirien de 26 ans, qui joue à Reims depuis quatre saisons, possède tous les critères recherchés par le club rhodanien, à savoir un joueur expérimenté, international et surtout qui ne coûterait pas grand-chose. Il faut dire que le latéral gauche rémois est l'un des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1 depuis son arrivée en France en provenance de Guimarães en 2018. En dépit d'une longue blessure en 2018 après une hernie discale, Konan est très régulier et réalise l'une de ses meilleures saisons avec 3 passes décisives en 26 matches et une activité de tous les instants à gauche.

L'un des meilleurs joueurs ivoiriens à la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec les Elephants sera très convoité du fait de son profil et de son statut d'agent libre. Reste à savoir si l'OL saura trouver les arguments pour le convaincre de s'engager entre Saône et Rhône ou si Bruno Cheyrou et son équipe se dirigeront vers une autre cible... Réponse dans les prochaines semaines.