Coupe d'Afrique des Nations 2021 : le XI type de la phase de groupes

La suite après cette publicité

Le gardien :

Avant le début de la compétition, personne ne connaissait le nom de Mohamed Nbalie Kamara. Ce jeune gardien de 22 ans, évoluant dans le championnat de la Sierra Leone, est devenu un héros lors de son match face à l'Algérie. Élu homme du match lors de cette rencontre, il avait dégoûté les attaquants algériens avec pas moins de 7 parades décisives. Sans compter ses sorties parfaites loin de son but. Face à la Côte d'Ivoire ensuite, il avait repoussé le penalty de Kessie et avait réalisé quelques nouvelles parades. Et s'il n'a pas pu empêcher l'élimination des siens, il a eu le mérite de se révéler au grand jour.

La défense :

Indiscutable avec le Maroc, Achraf Hakimi est monté en puissance au fil de la compétition. Après une prestation très sérieuse face au Ghana, le latéral droit du PSG a montré un visage plus que séduisant face aux Comores et surtout face au Gabon lors de la dernière journée, où il a été excellent aussi bien défensivement qu'offensivement avec notamment ce coup franc somptueux. En défense centrale, il est accompagné de son coéquipier Romain Saiss. Le capitaine des Lions de l'Atlas est très performant depuis le début de saison et il l'a confirmé dans le début de cette CAN. Excellent au duel, solide dans ses interventions, il est un élément indiscutable de son équipe. Quand il n'est pas là, le Maroc parait moins solide.

À ses côtés, William Troost-Ekong. Le défenseur de 28 ans a fait très forte impression avec le Nigeria. Dans une équipe considérée comme favorite du tournoi, il s'est imposé comme une valeur sûre dans cette défense. Face à l'Égypte, il a dégagé une extrême sérénité et ses autres matches ont été du même niveau. Enfin, au poste de latéral gauche, on retrouve Ghislain Konan. Le défenseur du Stade de Reims a été très solide avec la Côte d'Ivoire. Son match face à l'Algérie est venu confirmer sa bonne forme du moment. Sérieux défensivement, il s'est aussi illustré sur les phases offensives avec une bonne participation sur les couloirs.

Le milieu :

Il était attendu après des derniers matches décevants et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a répondu présent. Naby Keita a prouvé qu'il était un joueur de grande classe avec la Guinée lors de ce début de tournoi. Auteur d'un magnifique but lors de la dernière journée, il a été l'un des grands artisans de la qualification de la Guinée pour les 8es de finale. Il est accompagné d'un homme qui a aussi impressionné dans ce premier tour : c'est Wilfred Ndidi.

Le milieu de Leicester s'est promené dans ce premier tour de CAN. À l'aise aussi bien techniquement que physiquement, il a dicté le tempo de son équipe lors des trois matches. Lorsqu'il est à ce niveau, difficile pour les Super Eagles de déjouer. Le dernier milieu de cette équipe n'est autre qu'Ibrahim Sangaré. Performant avec le PSV cette saison, il est monté en puissance dans cette compétition. Après un match correct contre la Guinée Équatoriale, il a été bon face à la Sierra Leone. Son meilleur match reste face à l'Algérie où il a montré toute sa palette technique.

L'attaque :

Titulaire de dernière minute après le forfait de trois attaquants marocains, Sofiane Boufal a parfaitement saisi sa chance. Buteur décisif lors de la première journée face au Ghana, l'attaquant de 28 ans a confirmé son bon retour en forme cette saison avec Angers. Capable de provoquer et de créer du danger à tout moment, il a aussi sonné la révolte des siens lors de la dernière journée face au Gabon en marquant un penalty qu'il a provoqué et en obtenant la faute sur le coup franc de Hakimi. De l'autre côté de l'attaque, on retrouve Nicolas Pépé.

En manque de temps de jeu du côté d'Arsenal, l'ancien Lillois retrouve des sensations avec la Côte d'Ivoire. Remplaçant lors de la première journée, il a prouvé à son coach qu'il pouvait être décisif. Buteur et homme du match face à la Sierra Leone, il a été virevoltant face à l'Algérie. Enfin, à la pointe de cette attaque, qui d'autre que Vincent Aboubakar. Meilleur buteur de la compétition avec 5 buts, l'attaquant camerounais réussi tout ce qu'il tente depuis le début de la CAN. Il a d'ailleurs logiquement été élu meilleur joueur de la phase de poules par la CAF. À domicile, dans son pays, le capitaine des Lions Indomptables semble plus en forme que jamais. Pour le plus grand bonheur de tout un peuple.

On aurait également pu citer : Moses Simon (Nigeria), Musa Barrow (Gambie), Joe Aribo (Nigeria), Jim Allevinah (Gabon), Bruno Ecuele Manga (Gabon), Amadou Haidara (Mali), Ibrahima Koné (Mali)...