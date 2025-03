France - Croatie : le patron Aurélien Tchouaméni a fait taire ses détracteurs

Au cours des derniers mois, Aurélien Tchouaméni a été la cible de critiques concernant ses performances au Real Madrid. Après une première partie de saison jugée décevante, le milieu de terrain français a été pointé du doigt pour son manque d’impact sur le jeu et des erreurs défensives. Certains observateurs ont remis en question sa capacité à s’adapter au style de jeu du club madrilène, évoquant des problèmes de positionnement et une certaine indécision entre les phases offensives et défensives. Ces critiques ont alimenté des spéculations sur son avenir au sein de l’équipe, certains médias évoquant même un vestiaire divisé à son sujet et un possible départ lors du prochain mercato estival. Au sein de l’Équipe de France, Aurélien Tchouaméni a également fait face à des critiques concernant ses performances récentes. Nommé capitaine intérimaire en octobre 2024 en l’absence de Kylian Mbappé, il a connu des prestations contrastées. Après une performance satisfaisante contre Israël (victoire 4-1), Tchouaméni a été moins convaincant face à la Belgique, match durant lequel il a été expulsé à la 76e minute après un second carton jaune. Cette expulsion a suscité des interrogations sur sa capacité à assumer le rôle de leader au sein des Bleus. Sa blessure à la cheville gauche en novembre 2024 l’a contraint à déclarer forfait pour les matchs suivants, limitant ainsi sa capacité à répondre aux attentes et à dissiper les doutes sur son niveau de jeu.

Auteur d’une nouvelle copie mitigée à Split, au cours du match aller, Aurélien Tchouaméni avait été encore une fois largement critiqué. Présent aux côtés de Didier Deschamps en conférence de presse samedi, Aurélien Tchouaméni n’a pas manqué de répondre à ses détracteurs devant les journalistes : «concernant mon poste, je change de position ces derniers temps. J’ai un peu plus joué à mon poste dernièrement. Mais ça s’est vu dans les prestations, j’ai réussi à monter en puissance. Chacun peut avoir les attentes qu’il veut. Est-ce que je comprends ou pas ? Le plus important pour moi est d’être performant et de répondre aux attentes du coach. Peut-être que les attentes de l’extérieur sont différentes de celles du coach. Tout le monde a le droit de dire ce qu’il pense», avait-il affirmé. Mais comme on dit souvent, après les paroles, place aux actes. Et ce dimanche, lors du manche retour au Stade de France, le milieu du Real Madrid s’est vêtu du costume de grand patron, au sein d’un double pivot très efficace aux côtés de Manu Koné.

Une prestation XXL !

Dès le début de la rencontre, il s’est illustré en étant proche d’ouvrir le score à la 16e minute, sa tête frôlant le poteau adverse. Tout au long du match, Tchouaméni a joué un rôle clé dans le pressing haut de l’équipe de France, contribuant à la domination des Bleus avec 28 tentatives de tir contre cinq pour la Croatie. Il a également fait preuve de sang-froid lors de la séance de tirs au but, transformant avec succès sa tentative : «on est très heureux de pouvoir se qualifier, de continuer dans cette compétition-là, on n’a pas montré un bon visage lors du dernier match, surtout en premier mi-temps, mais on s’est appuyé sur ce qu’on a fait de bien au deuxième mi-temps pour être serein pour le match qui était aujourd’hui, donc on est content d’être passés. Qu’est-ce qui a fait la différence ? Un peu de tout, notre engagement, notre qualité technique, nos choix de passe, mais notre détermination je pense», a détaillé le milieu français. Cette performance solide a été déterminante dans la qualification de la France pour le Final Four de la compétition, où ils affronteront l’Espagne en demi-finale.

Symbole de sa solidité. Aurélien Tchouaméni a remporté 15 de ses 19 duels de la soirée. Il a également été l’auteur de quatre tacles, trois interceptions et deux dégagements, tout en affichant 89% de passes réussies en 122 ballons touchés. Une prestation complète et parfaite pour répondre à ses détracteurs : «la vérité, c’est que quand je dis que je n’écoute pas les critiques, c’est que ce n’est pas parce que quelqu’un dit que j’ai un niveau de district régional 1, que ça veut dire que j’ai un niveau de district régional 1. Évidemment que les critiques on les entend, il y a une différence entre les entendre et les écouter. C’est ça la différence. Évidemment qu’on a fait un meilleur match que la dernière fois, moi aussi à titre personnel, mais on a joué devant nos fans, devant notre public et honnêtement, ça nous a vraiment apporté un surplus d’énergie et ça s’est vu aujourd’hui puisque je pense que tout le monde a été performant», a-t-il conclu. Après des mois à alterner entre le bon et le moins bon, Aurélien Tchouaméni a envoyé un message ce dimanche soir au Stade de France. Pour le plus grand bonheur du Real Madrid qui va récupérer un joueur avec une confiance maximale.