Bordeaux : la réaction à chaud de Josuha Guilavogui

Quelques minutes après la défaite cruelle des Girondins de Bordeaux à Bollaert face au RC Lens (3-2), la recrue hivernale du club au scapulaire Josuha Guilavogui s'est exprimée sur les difficultés défensives de son équipe, espérant que l'arrivée de l'entraîneur français David Guion puisse enfin régler cet aspect du jeu, qui était l'un de ses points forts lorsqu'il était sur le banc du Stade de Reims.

La suite après cette publicité

«Si à chaque fois on en prend trois ou cinq, pour gagner un match ça va être impossible. Il va falloir retravailler défensivement et surtout devenir un bloc. Le maintien passe par des performances où on prend pas de but et ça on est pas capable de le faire. Même si aujourd'hui on a eu de meilleures intentions, on est dernier de Ligue 1 donc on a rien de positif. David Guion ? Il a montré qu'il savait bien faire défendre Reims et l'emmener en bloc», a-t-il déclaré au micro de Canal +.