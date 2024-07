Avranches va s’offrir Jean-Pierre Tiéhi

Actuellement en National, le club d’Avranches veut se montrer actif sur le mercato estival pour se renforcer et devenir un candidat crédible à la montée en Ligue 2. Dans ce sens, une recrue va rapidement débarquer. Et selon nos informations, il s’agit de Jean-Pierre Tiéhi. L’attaquant français, formé au Havre et passé par Fulham ou encore Rodez, évolue du côté de l’AEK Athènes avec la réserve.

La suite après cette publicité

Du haut de ses 22 ans, il va faire son retour en France et signer un contrat d’une saison avec une année supplémentaire en option. Dans cette opération, l’AEK va récupérer un pourcentage sur une future revente. Cette saison, en Super League 2, Tiéhi a marqué 3 buts en 21 matches (1 passe décisive).