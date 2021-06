New Balance révèle le nouveau maillot extérieur du FC Porto

Quelques jours après avoir présenté son nouveau maillot domicile, le FC Porto dévoile la nouvelle tunique que Pepe et ses coéquipiers porteront loin du Stade du Dragão lors de la saison 2021-2022.

Alors qu'ils ont longuement été équipés par Nike, les Portistas ont signé avec Warrior Sports, filiale de New Balance, en 2014, avant de rejoindre la société mère la saison suivante. Depuis son arrivée à Porto, NB prend le soin de respecter les traditions du club au moment d'imaginer les tuniques portées à domicile mais change régulièrement les couleurs et le design des maillots extérieur.

Après avoir présenté un maillot bleu marine assez simple la saison dernière, la marque de Boston montre toute sa créativité pour l'exercice 2021-2022 en dévoilant un maillot dominé par deux nuances de bleu qui se distinguent à travers des bandes en diagonale et un graphisme saisissant qui puise notamment son inspiration dans le passé. « Porto était au cœur de cette conception. La ville est le mélange parfait des cultures passées et présentes et a été l’inspiration idéale pour un maillot frappant, avec un clin d'œil subtil au passé », a déclaré le directeur général de New Balance Football, Kenny McCallum.

Pour apporter un côté flashy, une pointe de doré a été ajoutée au niveau des logos du club et de l'équipementier ainsi que sur le sponsor maillot alors que les épaules et les manches sont simplement recouvertes par du bleu marine. Disponible sur la boutique en ligne du club dès ce samedi 26 juin, cette tunique est complétée par un short du même coloris.