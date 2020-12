Arsenal : qui pour sortir Mesut Özil de sa galère ?

Un mois sans gagner. Depuis quelques semaines, Arsenal ne parvient plus à s'imposer en Premier League. Tout a commencé le 8 novembre dernier avec une défaite 3 à 0 face à Aston Villa. Ensuite, les pensionnaires de l'Emirates Stadium ont enchaîné avec un nul face à Leeds (0-0) avant de s'incliner face à Wolverhampton (2-1) et Tottenham. Actuellement quinzième au classement, l'équipe entraînée par Mikel Arteta galère. Et elle ne pourra compter ni sur l'expérience, ni sur le talent de Mesut Özil. Ce qui ne serait pas de trop...

La suite après cette publicité

En effet, le milieu offensif de 32 ans est écarté du groupe londonien depuis quelques mois maintenant. Il n'a pas été inscrit dans la liste des 25 joueurs pouvant être utilisés en Premier League, ni dans celle pour la Ligue Europa. Le natif de Gelsenkirchen n'est donc autorisé à jouer qu'avec les U23 d'Arsenal. Une terrible désillusion pour l'Allemand arrivé en 2013. Touché par ce traitement qu'il juge injuste, l'ancien joueur du Real Madrid était sorti du silence en octobre dernier pour évoquer sa situation complexe. Professionnel, il a assuré les supporters des Gunners de son dévouement total.

Le clan Özil a pointé du doigt Arteta

«Je suis vraiment profondément déçu par le fait de ne pas avoir été inscrit dans la liste pour la Premier League cette saison. En prolongeant mon contrat en 2018, j’ai prêté allégeance et loyauté au club que j’aime, Arsenal, et cela me rend triste de voir que ce n’est pas réciproque. Comme je viens de le voir, la loyauté est une qualité difficile à trouver de nos jours (...) Je me sens toujours comme chez moi à Londres, j’ai toujours beaucoup de bons amis dans cette équipe et je ressens toujours un lien très fort avec les supporters de ce club. Qu’importe, je vais continuer à me battre pour avoir ma chance et ne pas laisser ma 8e saison à Arsenal se terminer comme ça. Je peux vous promettre que cette décision dure à avaler ne changera pas mon état d’esprit. Je vais continuer à m’entraîner aussi bien que je le peux et utiliser ma voix contre l’inhumanité et la justice dès que possible».

Beaucoup plus cash que son joueur, son agent, Erkut Sogut, avait taclé Arteta : «les fans d’Arsenal méritent une explication honnête, pas d’entendre Arteta dire qu’il a échoué avec Özil. Vous avez échoué à être juste, honnête et transparent et à traiter quelqu’un, qui a un contrat et a été loyal, avec respect. Tout le monde sait qu’il ne l’a pas traité de manière juste. Il ne lui a pas donné une seule chance de se montrer cette saison. S’il est toujours sous contrat, le joueur devrait pouvoir avoir une chance de rester et se battre pour sa place. Mesut n’a pas eu le droit à ça. Mesut est quelqu’un qui se bat pour ses droits. Un contrat veut dire beaucoup pour lui. Il aurait pu partir pour un autre club anglais comme Alexis Sanchez l’a fait. Il aurait pu quitter Arsenal et avoir 35 M€ de prime à la signature ailleurs au pic de sa carrière (avant sa prolongation). Mais il est resté loyal. Peut-être que le club changera sa position en janvier et l’inscrira. On ne sait jamais ce qu’il se passera».

Plusieurs écuries sont prêtes à relancer l'Allemand

Des déclarations auxquelles Mikel Arteta avait répondu en assurant qu'il assumait son choix. Mis au placard, Mesut Özil n'a donc plus joué de match officiel depuis le 7 mars 2020, soit huit mois. Terrible pour un élément qui, en plus d'être talentueux, est l'un des joueurs les mieux payés d'Arsenal (390 000€ par semaine). Arsenal attend donc le mercato d'hiver pour essayer de régler sa situation et se délester d'un footballeur au salaire élevé. Mais ce dossier est particulièrement complexe. Certains médias assurent que le champion du monde 2014 est décidé à ne pas faire de cadeaux à son club et il voudrait aller au bout de son bail. Un départ n'est pas à exclure non plus. Mais où ?

Déjà entré en contact avec Özil en janvier dernier, DC United, écurie de Major League Soccer, suivrait toujours son cas. Idem pour le LA Galaxy. Outre le club saoudien d'Al-Nassr, Özil aurait des touches en Turquie. Istanbul BB et Fenerbahçe seraient des candidats très sérieux à sa venue. Rebondir en Premier League ne serait pas non plus exclu. A Manchester United, des supporters militent pour sa venue. Ce qui est certain, c'est que le mercato d'hiver devrait être animé pour le milieu né en 88. Maître de son destin, Mesut Özil, qui veut rejoindre un gros club européen en cas de départ selon le Mirror, a les cartes entre ses mains. A lui de bien les jouer !