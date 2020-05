Noël Le Graët a tenté de calmer Jean-Michel Aulas

Suite à la décision d'annuler la saison de Ligue 1, Jean-Michel Aulas avait multiplié les sorties médiatiques pour s'élever contre cette décision. Ce qui avait eu don d'agacer du monde dans le football français, à l'image de Noël Le Graët, président de la FFF. Dans un entretien accordé au Canal Football Club de Canal+, il est revenu sur les agissements du président lyonnais.

« On se connait depuis tellement de temps, il me voit venir, je le vois venir. Par contre, il défend l'intérêt de son club avec trop de vigueur quelque fois, ces derniers temps il va un petit peu trop loin. Je lui ai dit soit au téléphone soit par l'intermédiaire de la presse, mais il est pris dans l'envie de jouer cette Champions League et il exagère un peu », a lancé le président de la FFF, qui a tenté de calmer Aulas. Sans trop de succès donc.