Ligue 1 : Monaco tenu en échec à domicile contre Le Havre

En début d’après-midi ce dimanche, Le Havre s’est rendu sur la pelouse de l’AS Monaco, à l’occasion de la 20e journée de Ligue 1. Après deux matchs sans victoire et deux revers à domicile en championnat, la formation asémiste espérait retrouver le chemin de la victoire, face au club doyen, en quête de rebond après le match nul à Lorient acquis dans les dernières secondes le week-end dernier (3-3). L’entraîneur monégasque Adi Hütter devait composer sans Denis Zakaria et Guillermo Maripan, suspendus, en plus des absents désormais habituels Mohamed Camara, Wilfried Singo, Folarin Balogun, Breel Embolo et Caio Henrique. Côté havrais, privé de Mohamed Bayo, Abdoulaye Touré et Oussama Targhalline, Luka Elsner a aligné le même onze de départ que face à Lorient à une exception près, la titularisation de Rassoul Ndiaye dans l’entrejeu.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Monaco 35 20 9 10 5 5 37 28 11 Le Havre 24 20 -1 5 9 6 23 24

Après l’hommage rendu à Jean Petit, ancienne gloire de l’ASM et décédé le 23 janvier dernier, la rencontre a démarré timidement avec une formation havraise à l’esprit offensif, comme en témoignait cette première alerte signée Joujou (3e). Mais la deuxième attaque de Ligue 1 a rapidement repris le fil de la rencontre et le contrôle du jeu, en étant plus présent dans les duels notamment. Le collectif monégasque a commencé à se mettre en place et à combiner, avec en meneurs Ben Yedder et Akliouche. Ce dernier s’est d’ailleurs illustré, mais a buté sur Lloris (17e), puis sur Delmas (18e). Le HAC était obligé de sortir les dents pour ne pas être immergé par l’ASM. Si les coéquipiers de Kuzyaev sont peu à peu remontés, ils ont failli trouver l’ouverture sur un corner rentrant d’Opéri (40e), bien détourné par Köhn. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires dos à dos, car Monaco n’a pas réussi à changer de rythme pour déstabiliser les Hacmen, qui eux n’ont pas réussi à être efficaces en transition (0-0).

À lire

Monaco-Le Havre : Takumi Minamino a joué deux matches en moins de 24h

Deux buts en deux minutes

Au retour des vestiaires, le rythme est reparti sur les mêmes bases, avec beaucoup de centres de part et d’autre. Sur corner, Kehrer a sollicité une nouvelle Desmas (52e), encore une fois imperturbable sur sa ligne. La réponse est immédiate pour les Normands, à nouveau sur corner, avec une reprise de Joujou qui a terminé dans le petit filet de Köhn (55e). Mais l’ouverture a été trouvée par le capitaine monégasque Ben Yedder. Pourtant très habile depuis le début du match, Kechta a perdu un ballon précieux aux abords de la surface, récupéré par Golovin. Le Russe a aussitôt cherché Akliouche, qui, en une touche, a trouvé Ben Yedder dans les 16 mètres. L’attaquant français, clinique, a réussi à tromper Desmas dans son duel pour la première fois de la rencontre (1-0, 63e). En grande forme, l’avant-centre a marqué son cinquième but sur les quatre derniers matchs. Un avantage de courte durée, puisque dans la foulée, sur un coup franc obtenu par Kechta, Fofana a propulsé le ballon distillé par Opéri dans son propre but, relançant complètement le HAC (1-1, 65e).

La suite après cette publicité

Les minutes se sont écoulées, et aucune des deux formations n’a réussi à prendre le dessus sur l’autre. La défense du HAC, hermétique, a tenu bon face à une équipe monégasque, incapable de créer la différence dans le dernier quart d’heure malgré différentes tentatives (82, 83e). Comme à l’aller, Le Havre et Monaco se sont quittés sans se départager (1-1). Ce match nul n’arrange personne. Monaco manque le coche et reste au pied du podium, le HAC est 11e.