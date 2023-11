Ligue 1 : l’AS Monaco concède le nul au Havre

Après le match nul de l’OGC Nice (0-0) et la victoire du PSG plus tôt dans la journée (3-0), l’AS Monaco se déplaçait sur la pelouse du Havre pour espérer revenir à hauteur des Aiglons, deuxièmes derrière Paris. Mais il fallait se défaire des Havrais, invaincus depuis trois journées et en course pour les places européennes.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Monaco 24 12 11 7 3 2 25 14 6 Le Havre 15 12 -1 3 6 3 12 13

Rapidement dans cette partie, l’ASM s’est montré dangereux, à l’image de Jakobs, bien servi après un excellent travail de Ben Yedder. Derrière, Fofana tentait de prendre sa chance, mais manquait le cadre (28e). Quelques minutes plus tard, Zakaria coupait du droit à bout portant au premier poteau, mais Desmas pouvait détourner (32e).

Une fin de match folle

Dominants, mais sans vraiment être efficaces devant le but, l’ASM ne parvenait pas à faire la différence et aurait même pu se faire surprendre par Nego, en tout début de match (6e). Mais après la pause, c’est bien le HAC qui a commencé à se montrer dangereux, à l’image d’Alioui, bloqué par Köhn (55e). Avant un nouvel arrêt du portier monégasque, sur une frappe lointaine de Touré (63e).

Malgré quelques occasions, les Monégasques se montraient beaucoup trop timides et une frappe de Balogun, la seule cadrée de la deuxième période, était bloquée par Desmas (90e+3). Derrière, sur une action de contre, le pied de Diop était sur celui de Grandsir. Après consultation du VAR, Grandsir pouvait s’avancer pour tirer, mais Köhn avait totalement anticipé (90e+8e). Un match nul compliqué, qui n’arrange personne. Monaco reste troisième avant la trêve internationale, alors que Le Havre reste au 6e rang.