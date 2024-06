Copa América : la terrible entrée en lice du Brésil, sous les yeux de Neymar

Après les victoires de l’Argentine, de l’Uruguay, de la Colombie ou encore de l’invité mexicain, le Brésil était la dernière grande nation à faire son entrée en lice en Copa América dans la nuit de lundi à mardi. Face à une faible équipe du Costa Rica, Dorival, le sélectionneur de la Seleção, alignait une équipe magnifique sur le papier, avec la présence de Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Marquinhos, Rodrygo et la grande star Vinicius Jr, en l’absence de Neymar, qui était là en tribunes pour encourager les siens.

Mais la soirée a rapidement été décevante pour les Brésiliens, qui auront été poussifs en première période avant d’ouvrir le score grâce à Marquinhos… mais le défenseur du PSG était rattrapé par une position de hors-jeu (30e). Le Brésil a multiplié les occasions, avec 14 tirs tentés et de nombreuses parades du gardien adverses Patrick Sequeira et un poteau trouvé par Paquetá. Mais le Costa Rica a tenu bon et a empoché un point précieux face à un favori (0-0) dans un groupe D relevé et dominé par la Colombie.

Sous les yeux de Neymar, le manager brésilien a d’ailleurs provoqué l’incompréhension du joueur d’Al-Hilal après le remplaçement de Vinicius Jr. par Endrick, à 20 minutes de la fin du match. «Vini ?», s’est-il interrogé dans les tribunes. «Le match est fini, on passe à autre chose, entraînons-nous et améliorons pour le prochain match. J’ai beaucoup confiance à ce groupe et je sais qu’ils feront de leur mieux pour eux-mêmes, leur famille et tous les fans brésiliens !», a ajouté l’ex-Parisien, sur son compte Instagram.

Déçus, à l’image de Marquinhos, les Auriverdes devront se relancer contre le Paraguay pour éviter une situation dramatique. «Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, trouver des alternatives pour créer des occasions et marquer des buts. Les résultats sont importants dans cette compétition. Les points que nous perdons au début peuvent compliquer les choses à la fin», a réagi Marquinhos à la fin du match, pendant que Dorival tentait d’éteindre la polémique sur le remplaçement de Vinicius Jr : «Nous devions faire des changements. Nous avons essayé plusieurs alternatives, plusieurs situations ont été créées, mais en fin de compte, nous n’avons pas réussi à terminer le match».