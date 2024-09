Un ancien joueur de Bordeaux au cœur d’un gros scandale en Bosnie !

C’est une histoire assez déroutante qui a été dévoilée ces dernières heures dans la presse britannique. Né en Suède de parents bosniaques, Anel Ahmedhodžić décidait en août 2020 de représenter la Bosnie-Herzégovine, et ce, malgré plusieurs apparitions avec la sélection suédoise des moins de 17 ans. Mais près de quatre ans plus tard et 22 capes à son actif, le joueur passé par les Girondins de Bordeaux ne devrait plus porter la tunique des Zmajevi. Depuis plusieurs jours, l’actuel défenseur de Sheffield United défraie la chronique dans son pays pour avoir quitté le rassemblement avec la Bosnie-Herzégovine en simulant une blessure en marge des rencontres face aux Pays-Bas et à la Hongrie dans le cadre de la Ligue des Nations.

Néanmoins, cette version rapportée par les tabloïds anglais s’oppose catégoriquement à celle fournie par le père du joueur. Lors d’un entretien accordé à la télévision bosnienne, ce dernier a affirmé que son fils ne souffrait d’aucune blessure (confirmée par le staff médical de la Bosnie par la suite ndlr), mais qu’il aurait été manipulé par sa femme et sa belle-mère, l’incitant à prendre ses distances avec la sélection nationale ainsi qu’avec sa famille. «Ce n’est plus mon fils. J’ai combattu à la guerre (en référence à la guerre de Bosnie-Herzégovine qui débouché sur la proclamation d’indépendance), j’ai été blessé 3 fois par balle. Je voulais que mon fils joue pour le pays que j’ai créé avec mon sang, mais il a été influencé par de mauvaises personnes», a déclaré avec véhémence le père de l’intéressé, avant d’ajouter la rumeur que la femme du défenseur de 25 ans aurait eu recours à la magie noire.

Anel Ahmedhodžić a coupé les ponts avec sa sélection… et avec son père !

La rumeur se rependant comme une traînée de poudre en Bosnie, Anel Ahmedhodžić, victime de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux, est très vite sorti du silence. Lors d’une interview accordée à la chaîne locale N1, le défenseur de Sheffield United a pris à contre-pied les déclarations de son père. «La seule chose que l’on veut de son père en tant que fils, c’est du soutien et de la fierté. Malheureusement, je n’ai eu que très peu de cela. Ce que j’ai eu la plupart du temps, c’était de la manipulation, des mensonges, des arnaques et du harcèlement presque quotidien. C’est le genre d’homme qui montre son pouvoir sur les femmes, mais qui n’a jamais eu le courage de tenir tête à un autre homme… Ce n’est pas un homme. Il s’en prend aux gens qui me sont chers chaque fois qu’il y a un problème.»

Pour donner plus de poids à ses propos, Anel Ahmedhodžić a également rappelé que son père avait tenté de mettre sa carrière en péril en indiquant à plusieurs reprises, et sans son consentement, que celui-ci souhaitait quitter Sheffield United. Des révélations niées en bloc par le défenseur de 25 ans : «Mon père a également déclaré à plusieurs reprises que je voulais quitter Sheffield United et que je ne voulais pas être ici, ce qui a gâché ma réputation en Angleterre, et de telles déclarations sont complétement fausses. C’est la ville et le club qui m’ont donné les meilleurs souvenirs de ma vie, dont la naissance de mon fils», a déclaré le natif de Malmö avant de confirmer son retrait de la sélection bosnienne. De manière définitive ? À priori oui, si on se fie aux récentes déclarations de la Fédération de Bosnie-Herzégovine de football (NFSBiH) qui, par la voix de son dirigeant Emir Spahic, a déclaré que le joueur de 25 ans était banni jusqu’à nouvel ordre de l’équipe nationale. Ambiance…