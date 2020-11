LOSC - Lorient : les compositions probables

La suite après cette publicité

En clôture de la 11e journée de Ligue 1 (21h, à suivre en direct sur notre site), le LOSC reçoit Lorient et à l'occasion de retrouver le chemin de la victoire avant la Ligue Europa, jeudi. Christophe Galtier devrait proposer son traditionnel 4-4-2 avec Maignan au poste de gardien. Une défense composée par Bradaric, Botman, Soumaoro et Pied. Au milieu, on retrouvera le duo Xeka et André. Bamba et Araujo animeront les ailes pour accompagner David et Ikoné en attaque.

Le promu aussi devrait s'appuyer sur un 4-4-2. Nardi dans les buts avec devant lui, Morel, Gravillon, Laporte et Mendes. Chalobat et Abergel prendront place au milieu. Laurienté et Wissa dans les couloirs avec en attaque le duo Moffi-Hamel.