OL : Jean-Pierre Papin est fan de Moussa Dembélé

Interrogé par Le Progrès, l’ancien attaquant de l'équipe de France Jean-Pierre Papin a expliqué qu’il était fan du buteur de l’Olympique Lyonnais Moussa Dembélé. L’ancien avant-centre de l’OM aime énormément le style du Lyonnais de 25 ans, qui a inscrit 21 buts et délivré cinq passes décisives en 35 matches cette saison.

«J’aime beaucoup ce style d’avant-centre. Quand on a un bestiau comme Dembélé devant, il faut jouer pour lui, ce qui ne se faisait pas suffisamment lors de la première partie de la saison. Il est bon de la tête, puissant, il a toute la panoplie de l’attaquant moderne et son ratio occasions/buts est meilleur que les saisons précédentes, il est plus influent pour son équipe », a expliqué Jean-Pierre Papin, qui pense également que le Français devrait rester à l’OL la saison prochaine. Dembélé est engagé avec les Gones jusqu’en juin 2023.