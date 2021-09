Brésil-Argentine : les compositions officielles

Quasiment deux mois jour pour jour après la finale de la 47e édition de la Copa América au stade Maracaña de Rio de Janeiro (victoire 1-0 de l'Argentine), les deux géants d'Amérique du Sud se croisent à nouveau à l'occasion de la 6e journée (en retard) des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 de la zone AmSud.

Un choc qui se déroule dans un contexte particulier puisque la Premier League, notamment, a décidé de ne pas libérer les joueurs pour les matches internationaux se déroulant dans des pays de la liste rouge. Le Brésil est donc déplumé, et tout spécifiquement au poste de gardien de but où c'est Wéverton, portier de 33 ans de la Sociedade Esportiva Palmeiras, qui est titulaire. À noter également la titularisation des deux stars du Paris Saint-Germain, Lionel Messi et Neymar.

Les compositions d'équipes :

Brésil : Wéverton - Danilo, Militão, Veríssimo, A. Sandro - Paquetá, Casemiro, Gerson, Éverton Ribeiro - Barbosa, Neymar

Se liga na escalação do Brasil para enfrentar a Argentina daqui a pouco!



🇧🇷 x 🇦🇷 - 16h | #BRAxARG #eliminatorias pic.twitter.com/Wc4E0pkCwm — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 5, 2021

Argentine : Emiliano Martínez - Acuña, Romero, Otamendi, Montiel - De Paul, Paredes, Lo Celso - Messi, Lautaro Martínez, Di Maria