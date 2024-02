L2 : Caen se relance contre Amiens, Laval accroché par Valenciennes, Concarneau déroule à Annecy

Si Auxerre a écarté Angers malgré son infériorité numérique pour prendre les commandes du championnat plus tôt dans la journée, plusieurs rencontres se disputaient dans la foulée à l’occasion de la 24e journée de Ligue 2 avec notamment une affiche alléchante entre Bordeaux et Grenoble. Invaincu depuis le début de l’année civil, le GF38 s’est pris les pieds dans le tapis au Matmut Atlantique en s’inclinant sur la plus petite des marges face à Bordeaux (1-0) qui renoue avec le goût de la victoire. Avec cette défaite, les Grenoblois cèdent un peu plus de terrain sur le SCO et voit revenir à sa hauteur Laval, pourtant tenu en échec sur la pelouse de la lanterne rouge Valenciennes (1-1), qui confirme son regain de forme au sortir d’une qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, en milieu de semaine.

Classement live Ligue 2 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Auxerre 47 24 23 13 8 3 48 25 2 Angers 46 24 15 14 4 6 38 23 3 Grenoble 40 24 11 10 10 4 34 23 4 Laval 40 24 3 11 7 6 27 24 5 Caen 36 24 2 10 6 8 33 31 6 Ajaccio 36 24 1 10 6 8 25 24 7 Amiens 35 24 -3 9 8 7 20 23 8 Pau 34 24 1 8 10 6 37 36 9 Paris FC 33 24 1 9 6 9 29 28 10 Guingamp 32 24 2 8 8 8 30 28 11 Rodez 32 24 1 8 8 8 37 36 12 ASSE 32 23 -1 9 5 9 21 22 13 Bordeaux 31 24 -4 9 5 10 27 31 14 Concarneau 31 24 -5 9 4 11 23 28 15 Bastia 29 24 -1 8 6 10 27 28 16 Troyes 27 23 -1 6 9 8 26 27 17 Dunkerque 24 24 -15 6 6 12 20 35 18 Annecy 23 24 -8 5 8 11 26 34 19 QRM 21 24 -5 4 9 11 32 37 20 Valenciennes 15 24 -17 2 9 13 16 33 Voir le classement complet

Dans les autres matchs de la soirée, Ajaccio a corrigé sur ses terres une formation de Guingamp réduite à dix contre onze (3-0). Le club corse a été imité par Concarneau, large vainqueur d’Annecy en Savoie (0-3). Humilié la semaine passée, Caen s’est remis dans le sens de la marche en dominant Amiens (2-0). Devant son public, le Paris FC a accroché le point du nul sur le gong contre Pau (1-1) alors qu’en parallèle, Quevilly-Rouen a été dominé par Bastia (0-1). Enfin, Rodez et Dunkerque se sont quittés bons amis (0-0).

Les résultats complets de 19h