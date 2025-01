PSG : la Juventus fait une annonce sur Randal Kolo Muani

La Juventus et le Paris Saint-Germain se sont entendus sur le prêt de Randal Kolo Muani. Seul problème, l’attaquant français n’a toujours pas été annoncé par la Vieille Dame en raison d’une négligence du club de la capitale. Le PSG avait en effet atteint le quota de six joueurs prêtés. Obligés de se débarrasser d’un joueur en urgence pour permettre à RKM de jouer avec les Bianconeri, les Parisiens touchent au but.

La suite après cette publicité

Interrogé avant le match de Ligue des Champions face au Club Bruges, le directeur sportif de la Juventus, Cristiano Giuntoli, a fait une annonce sur Kolo Muani. «Je pense que nous ferons l’annonce bientôt. Nous sommes en train de boucler les derniers documents, nous devrions probablement y arriver demain au grand maximum», a-t-il déclaré à Sky Italia.