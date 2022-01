Côte d'Ivoire - Égypte : les compositions sont tombées

Les huitièmes de finale de la CAN 2021 se poursuivent avec un duel entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Les Éléphants optent pour un 4-3-3 avec Badra Sangaré dans les cages derrière Serge Aurier, Eric Bailly, Simon Deli et Ghislain Konan. Positionné en sentinelle, Jean-Michaël Seri est accompagné par Ibrahim Sangaré et Franck Kessié dans l'entrejeu. Enfin, Nicolas Pépé, Sébastien Haller et Max-Alain Gradel forment le trio d'attaque.

De leur côté, les Pharaons de Carlos Queiroz s'articulent dans un 4-3-3 avec Mohamed El-Shenawy comme dernier rempart. Devant lui, Omar Kamal, Ahmed Hegazy, Mohamed Abdelmonem et Abou El Fotouh constituent la défense. L'entrejeu est composé de Mohamed Elneny, Amr El-Soleya et Hamdi Fathi. Enfin, Mohamed Salah et Omar Marmoush accompagnent Mostafa Mohamed en attaque.

Les compostions

Côte d'Ivoire : B. Sangaré – Aurier, Bailly, Deli, Konan – Kessié, Seri, I. Sangaré – Pépé, Haller, Gradel

Égypte : El-Shenawy – Kamal, Hegazy, Abdelmonem, El Fotouh – Elneny, El-Soleya, Fathi – Salah, Mohamed, Marmoush