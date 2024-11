Andrés Iniesta devient propriétaire d’un club… au Danemark

Andrés Iniesta fait déjà son retour dans le monde du ballon rond. Après avoir pris sa retraite, le mois dernier, le champion du monde 2010 avec l’Espagne a déclaré au journal Helsingør Dagblad et à la chaîne de télévision danoise TV 2 qu’il avait acheté la majorité des actions du FC Helsingør avec sa société Never Say Never, en collaboration avec la société suisse Stoneweg. « Nous avons commencé à travailler avec Helsingør parce que c’est un club incroyablement excitant, avec de très bonnes installations, beaucoup de gens bien dans et autour du club et un potentiel dans la ville pour devenir une partie importante du football danois », a-t-il déclaré.

En septembre, Bo Bay Hougaard - le directeur du club de deuxième division danoise - avait déclaré à Bold que le club espérait faire entrer la légende du FC Barcelone et ses coéquipiers en tant qu’investisseurs après que la société de l’ancien milieu de terrain leur a confié des conseils sportifs depuis le printemps dernier. Toujours selon les médias danois, Iniesta et Jaume Sabate, directeur général de Stoneweg, seront présents lors de la rencontre entre FC Helsingør (7e) et Ishøj IF (11e), ce vendredi soir.