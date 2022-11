Real Madrid : Karim Benzema en a ras-le-bol !

La suite après cette publicité

Karim Benzema est passé par tous les états hier. Dans la soirée, l'attaquant a appris qu'il était sélectionné pour participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une fierté pour le joueur de 34 ans, revenu en Équipe de France le 18 mai 2021 après un peu plus de cinq années d'absence. Il sera donc bien présent pour aider les Bleus à conserver leur titre mondial malgré le fait qu'il ait enchaîné les blessures ces derniers temps. Le footballeur formé à l'Olympique Lyonnais, qui sera présent d'ailleurs au Groupama Stadium vendredi pour présenter son Ballon d'Or, ne participera pas au dernier match du Real Madrid face à Cadix ce jeudi.

Il ne jouera plus avec le Real Madrid avant le Mondial

Un coup dur pour KB9 qui a une gêne musculaire. Il ne rejouera donc pas avec son club avant la trêve liée à la Coupe du Monde. Ce qui provoque d'ailleurs une certaine incompréhension voire même une indignation du côté de Madrid. Là-bas, certains le soupçonnent de privilégier les Bleus et le Mondial aux Merengues. Ancien joueur de la Casa Blanca, Guti a taclé l'international tricolore sur le plateau de l'émission El Chiringuito mardi soir.

« Non, sincèrement, je ne comprends pas. Je vois Messi jouer au PSG, Lewandowski jouer avec le Barça, presque tous les joueurs jouent. Cela fait partie du risque. C'est comme ça, tu dois l'assumer, tu ne peux pas laisser de côté ton équipe. » Il n'est pas le seul à le penser car une partie des supporters estiment qu'il se préserve avant le tournoi au Qatar car il a manqué déjà dix rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Depuis son sacre au Ballon d'Or, le Nueve n'a joué qu'un seul match en intégralité le 19 octobre face à Elche. Ensuite, il est apparu 28 minutes sur le terrain face au Celtic en Champions League.

KB9 soutenu face aux accusations

Depuis, plus rien. Face à cette polémique, Carlo Ancelotti a défendu son joueur hier en conférence de presse. « Je n’ai rien à leur dire. Le premier déçu c’est Karim qui va arriver au Mondial sans les minutes nécessaires pour avoir une bonne condition physique. C’est impensable de croire qu’il se met en retrait. C’est une bêtise de penser ça. Il n’a jamais arrêté, il s’est entraîné en solitaire, mais les sensations n’étaient pas bonnes. Il va arriver au Mondial avec pas beaucoup de minutes dans les jambes. Il n’a pas craint pour sa participation au Mondial. En dehors de sa blessure contre le Celtic, il n’a eu que des petits pépins. »

Didier Deschamps a également volé au secours du numéro 9. «Concernant Karim Benzema, il se ménage aussi lui. Il sera prêt. Il a peut-être trop joué, il a eu quelques petites blessures mais il sait très bien que le Mondial est un moment important pour lui. Ce n'est pas qu'il a refusé de jouer avec le Real, c'est qu'il a jugé qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens physiques. Il va tout faire, comme le groupe, pour qu'on soit prêt le 22 novembre.» Et le principal intéressé dans tout cela ? Il n'a pas réagi publiquement à ces accusations. Mais d'après Defensa Central, il n'apprécie pas du tout ces soupçons.

Benzema serait agacé

En effet, le média ibérique explique que tout ce battage médiatique commence sérieusement à l'énerver, d'autant qu'il a tout fait pour revenir en forme le plus vite possible afin d'aider son club. Defensa Central rappelle que le Français traîne une blessure au doigt depuis des mois et qu'il joue avec un bandage alors qu'il aurait pu se faire opérer et manquer plusieurs mois de compétition. Mais il estime être un leader du Real Madrid et ne veut pas être absent trop longtemps. Douter de son professionnalisme et de son implication l'agace donc au plus haut point.

L'information de Defensa Central est également confirmée par El Chiringuito, dont l'un des chroniqueurs a expliqué que le joueur né en 87 commençait à être très en colère suite à ces fausses accusations. Absent ce soir face à Cadix, KB9 va donc pouvoir se concentrer sur sa récupération et sa participation à la Coupe du Monde. Ensuite, il sera temps de rentrer à Madrid, où on l'attend de pied ferme. Et comme il l'a toujours fait, Karim Benzema répondra sur le terrain. La meilleure des réponses à toutes ces accusations.