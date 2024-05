Le PSG et l’Équipe de France craignent le pire pour Lucas Hernandez

Une 35e minute fatale. Hier soir, tout a basculé pour le Paris Saint-Germain à cet instant de la rencontre. Parfaitement lancé dans le dos de la défense francilienne par Nico Schlotterbeck, Niclas Füllkrug a trompé Gianluigi Donnarumma (1-0) pour inscrire le but de la victoire. Sur la même action, les champions de France ont perdu Lucas Hernandez, qui s’est blessé en tentant de revenir et d’intervenir. Rapidement, le Français s’est tenu le genou gauche et a grimacé. Le staff médical s’est rapidement rendu à son chevet pour s’enquérir de son état et le tester. Finalement, le défenseur est retournée sur le terrain.

La suite après cette publicité

Les résultats des premiers examens ne sont pas bons

Mais il n’a pas tenu très longtemps. Alors qu’il boitait, il s’est assis au sol et il est sorti à la 42e, remplacé par Lucas Beraldo. Les premières impressions n’étaient pas forcément très bonnes. Sur le plateau du Canal Champions Club, Laure Boulleau, consultante et ancienne joueuse, a rapidement indiqué que cela ne sentait pas bon et qu’elle suspectait une rupture des ligaments croisés. Une blessure qu’elle a déjà eue à plusieurs reprises. De son côté, Luis Enrique n’a pas voulu s’avancer. Mais le technicien espagnol a, en effet, affiché un certain pessimisme au micro de Canal+.

À lire

LdC : Samir Nasri est déçu par le PSG

« Aucune nouvelle sur Lucas Hernandez, ça n’a pas l’air très positif mais on va attendre l’analyse des docteurs », a-t-il admis. Ce jeudi matin, Le Parisien a donné des premières nouvelles du champion du monde 2018. Et comme attendu, elles ne sont pas très bonnes. Le média français explique que les premiers examens pratiqués sur le joueur semblent indiquer qu’il souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche. Il va passer une IRM dans la journée de jeudi afin d’avoir un diagnostic plus précis et officiel.

La suite après cette publicité

Une mauvaise nouvelle pour le PSG et les Bleus

Si la nouvelle est malheureusement confirmée, cela signifiera que la saison du défenseur sera terminée. Déjà annoncé forfait pour le match retour face au BVB la semaine prochaine, il manquera la fin de l’exercice 2023-24, avec notamment la finale de la Coupe de France et une éventuelle finale de Champions League. Lucas Hernandez dira également adieu à l’Euro 2024, puisqu’il sera éloigné des terrains durant de très long mois, voire même jusqu’à la fin de l’année 2024 selon l’état de sa blessure. Une très mauvaise nouvelle donc pour les Bleus et Didier Deschamps. Le sélectionneur national, qui doit dévoiler sa liste pour le championnat d’Europe le 16 mai, soit dans deux semaines, devra certainement revoir ses plans en défense.

Pour le poste de latéral gauche, Theo Hernandez (AC Milan) sera de la partie. Pour doubler ce poste, Ferland Mendy (Real Madrid) est une bonne alternative. Polyvalent, Lucas Hernandez peut aussi dépanner dans l’axe. Mais Deschamps a plusieurs choix pour compenser son éventuelle absence. Ce qui est sûr, c’est que cette tuile arrive au pire moment pour Paris, la France et le joueur, qui a déjà eu cette blessure au genou droit lors du premier match de poule des Bleus lors du Mondial au Qatar en 2022. Il avait manqué le reste de la saison 2022-23. Pas de quoi rassurer le PSG et l’équipe de France, qui y verront plus clair une fois que les résultats de l’IRM seront dévoilés.