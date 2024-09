Al-Hilal : Neymar a encore rechuté !

Mais quand reverra-t-on enfin Neymar rejouer au football ? Blessé en octobre 2023 lors de la rencontre opposant l’Uruguay au Brésil dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2026 (0-2), le capitaine brésilien a subi une nouvelle blessure grave après être mal retombé sur son genou. Le communiqué médical de la Fédération brésilienne confirmait une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Et depuis, après seulement cinq rencontres jouées avec Al-Hilal (1 but, 2 assists), Neymar Jr. est hors course.

S’il poste régulièrement des images de lui travaillant en salle et en compagnie d’un kiné pour teaser son retour sur les terrains, l’attaquant de 32 ans, acquis par le club saoudien l’été dernier pour 90 millions d’euros, n’a toujours pas fait son retour à l’entraînement. Mais alors que la saison 2024-25 reprend en Arabie saoudite, on apprenait que Jorge Jesus, le coach d’Al-Hilal, comptait retarder l’intégration de Neymar dans son groupe au mois de janvier pour le préserver et laisser une place libre dans la liste des 8 joueurs étrangers.

Neymar a besoin de deux mois supplémentaires

Jorge Jesus doit donner sa liste avant le 11 septembre prochain et le média saoudien Arriyadiyah a fait de nouvelles révélations sur l’état de santé du Brésilien et les raisons de sa non-inscription. Il est expliqué que l’ex-Parisien a passé des tests médicaux et physiques qui ont été peu concluants. Neymar aurait besoin d’encore deux mois de convalescence pour compléter complètement son programme de réhabilitation avant de jouer des matchs. Le Brésilien travaille toujours un entraînement léger pour cette première partie de saison.

Les sources saoudiennes ajoutent que le retour de la star brésilienne dans la liste bleue ne se fera pas avant janvier prochain, après la période du mercato hivernal. Ce qui explique pourquoi Jorge Jesus a préféré inclure Renan Lodi dans la liste de la Ligue saoudienne plutôt que le Ney, qui sera cependant inscrit pour disputer Ligue des champions de l’AFC. Un nouveau contre-temps pour la star brésilienne, qui devra donc attendre janvier 2025 pour retoucher le ballon.