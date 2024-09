Al-Hilal : nouveau coup dur pour Neymar Jr

Le 17 octobre dernier, la saison 2023-24 de Neymar Jr a basculé. En effet, l’attaquant s’est blessé lors de la rencontre opposant l’Uruguay au Brésil dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2026 (défaite 2 à 0). À la suite d’un contact avec De la Cruz, le footballeur de 32 ans était mal retombé et s’était tordu le genou gauche. En pleurs, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait quitté le terrain sur une civière, conscient qu’il serait sur le flanc durant un bon moment. Rapidement, la CFB avait parlé d’une "blessure inquiétante". Quelques heures plus tard, la fédération brésilienne de football avait publié un communiqué de presse pour confirmer la grave blessure de sa star.

Une grosse blessure pour Ney

«L’attaquant Neymar Jr. de l’équipe nationale brésilienne et de l’équipe saoudienne d’Al-Hilal a subi des examens cliniques et d’imagerie mercredi (18), qui ont confirmé la rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Mardi soir (17), Neymar s’est fait une entorse du genou lors du match de qualification de l’équipe nationale brésilienne pour la Coupe du monde de la FIFA 2026 contre l’Uruguay à Montevideo. L’attaquant sera opéré, à une date qui n’a pas encore été fixée, pour corriger les blessures. Le département médical de l’équipe nationale brésilienne, sous la supervision du Dr Rodrigo Lasmar, et Al Hilal sont en contact permanent et s’alignent sur le rétablissement du joueur». Un énorme coup dur pour le joueur, la Seleção et Al-Hilal.

Un club qui avait mis 90 M€ pour le déloger du PSG quelques semaines plus tôt. Au final, l’écurie saoudienne n’a pu compter sur l’ancien joueur du FC Barcelone que pour 5 rencontres (1 but, 2 assists). Éloigné des terrains depuis 323 jours (45 matches d’Al-Hilal) selon transfermarkt, le Brésilien fait son possible pour revenir et retrouver sa meilleure forme et son niveau. Un travail de l’ombre long pour l’international auriverde, qu’on a vu souffrir sur des images diffusées sur les réseaux sociaux. Mais il ne lâche pas le morceau, lui qui est bien décidé à jouer avec Al-Hilal malgré les rumeurs évoquant un retour à Santos. Sauf que Neymar va devoir encore patienter un petit moment avant de rejouer. Il est même fort possible qu’on ne le revoit pas avant 2025.

Jorge Jesus ne veut pas l’intégrer avant 2025

Depuis quelques jours, de nombreuses informations circulent à son sujet. Ainsi, Globo Esporte a expliqué que l’écurie de SPL, qui ne peut inscrire que 8 joueurs étrangers auprès de la ligue, n’était pas certaine de sélectionner Ney. En effet, Al-Hilal compte déjà 9 éléments étrangers et va devoir en sacrifier un. Rapidement, le nom de Renan Lodi, qui est suivi par le PSV Eindhoven, a été cité. La presse saoudienne a même assuré que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille serait mis de côté pour pouvoir inscrire son compatriote brésilien. Mais ce vendredi, Record fait de nouvelles révélations sur le sujet. En effet, le média portugais assure que «Jorge Jesus protège Neymar.»

La publication lusitanienne précise qu’Al-Hilal, qui a jusqu’au 9 septembre pour donner sa liste finale, n’a pas encore tranché définitivement entre Ney et Lodi. Mais Jorge Jesus, lui, a fait son choix. Il a ainsi remis un rapport détaillé à sa direction où il indique compter sur Renan Lodi et où il justifie de retarder l’intégration de Neymar dans son groupe au mois de janvier. Il estime que l’ancien du PSG, qui n’est visiblement pas en avance dans son programme, ne reprendra l’entraînement collectif qu’à partir du mois de novembre. Si jamais il devait l’inscrire dans la liste des 8 joueurs étrangers, il ne pourrait participer qu’à deux ou trois matches de championnat puisque la trêve hivernale débute en décembre en SPL. Jorge Jesus veut donc miser sur Lodi et compter sur un Ney à 100% au début de l’année 2025. Il reste à voir si Al-Hilal et le joueur accepteront la décision de Jorge Jesus, qui milite donc pour écarter temporairement la star du club.