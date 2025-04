SPL : la pique de Karim Benzema à Cristiano Ronaldo

Un petit tacle de Karim Benzema à son ancien compère ? Alors qu’Al-Ittihad est parvenu à venir à bout d’Al-Ettifaq (3-2) ce mardi et caracole en tête de la Saudi Pro League avec huit points d’avance sur Al-Nassr, l’équipe de CR7, le Français a été interrogé sur la course au titre de meilleur buteur. Le numéro neuf, auteur de 18 réalisations cette saison, accuse cinq unités de retard sur le Portugais, mais refuse d’en faire une priorité : « je ne veux pas en entendre parler, mon ami. Ce qui compte, ce sont les trophées » a-t-il déclaré après la victoire de son équipe.

Quoiqu’il en soit, les deux goleadors auront fort à faire lors de leur prochain match. Une coïncidence des plus savoureuses nous offrira un duel entre les deux anciens Madrilènes lors de la prochaine journée de championnat saoudien : Al-Ittihad et Al-Nassr s’affrontent le 7 mai prochain, dans un duel qui pourrait peser lourd pour le titre… et l’ego.