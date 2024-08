Al-Hilal pourrait sacrifier Neymar !

Même sans défrayer la chronique pour ses écarts de conduite, Neymar fait parler malgré lui. Il y a un an, la star brésilienne était victime d’une grave blessure au genou, la pire de sa carrière. À 31 ans, Neymar savait le virage serré qui l’attendait après un coup dur pareil. Perdre la guerre des nerfs et renoncer, ou se réfugier dans le travail et montrer qu’il en avait encore sous le pied. Aujourd’hui, le bout du tunnel est perceptible, puisque les dernières informations évoquaient un retour du joueur sur les terrains courant du mois d’octobre.

Mais voilà que sa situation cause déjà des maux de têtes aux dirigeants d’Al-Hilal. Si le club saoudien continue de dépenser dans les grandes largeurs depuis un an, sa planification sportive laisse à désirer. Comme l’explique le média brésilien Globo Esporte, le champion d’Arabie saoudite en titre a la possibilité d’inscrire 8 joueurs étrangers auprès de la ligue. Problème : Al-Hilal en compte déjà 9. Parmi eux : Bono (Maroc), Kalidou Koulibaly, (Sénégal), Renan Lodi (Brésil), João Cancelo (Portugal), Rúben Neves (Portugal), Milinkovic-Savic (Serbie), Mitrovic (Serbie), Malcom (Brésil) et donc Neymar. Dans les prochaines heures, l’attaquant Brésilien de Benfica, Leonardo, devrait également débarquer, alors que l’avenir de Kingsley Coman, courtisé par Al-Hilal, reste encore incertain. Au total, le contingent pourrait ainsi grimper à 11 joueurs étrangers…

Neymar sacrifié, ou obligation de convaincre les autres

Pour éviter ce type de problèmes, la fédération saoudienne a récemment fait le choix d’assouplir cette règle, en permettant aux clubs d’inscrire 10 joueurs étrangers, à condition que deux d’entre eux soient des U21. Autre problème : Al-Hilal n’en compte aucun. En d’autres termes, Al-Hilal va devoir se débarrasser d’une de ses recrues, du moins la convaincre de ne pas jouer en championnat pour permettre à Neymar d’être inscrit, ou alors sacrifier sa star brésilienne, toujours en convalescence et évidemment pas immunisé contre une rechute (la seconde option reste peu probable vu l’investissement).

Sur les réseaux sociaux du club et de l’entraîneur Jorge Jesus, une vague de supporters saoudiens a d’ailleurs lancé une campagne pour que Renan Lodi soit remplacé par Neymar, même sans avoir la certitude de voir l’ancien Parisien revenir sur les terrains. Ces derniers jours, le PSV semblait intéressé par l’idée de relancer l’ex-Marseillais, mais ce dossier pourrait aussi dépendre de celui de Layvin Kurzawa, annoncé comme la priorité du club néerlandais à ce poste. S’ils ne devraient pas avoir autant de problèmes en Ligue des Champions, où chaque club a la possibilité d’inscrire 25 joueurs (une limite de 6 joueurs étrangers par match est imposée), les dirigeants d’Al-Hilal risquent de s’arracher les cheveux pour ce qui concerne le championnat…