L’Arabie saoudite dégaine une offre de 300 M€ pour recruter le remplaçant de Vinicius Junior

L’Arabie saoudite a beau avoir un pouvoir financier quasi illimité, les millions de dollars ne suffisent pas toujours. Dernièrement, les décideurs saoudiens ont d’ailleurs vécu deux coups durs. Le premier a été la fin du feuilleton Mohamed Salah. Longtemps courtisé, l’Égyptien de 32 ans a finalement prolongé son contrat jusqu’en 2027 avec Liverpool. Ce matin, nouveau coup de froid. La presse espagnole assure que Vinicius Junior est en passe d’en faire de même au Real Madrid.

Malgré une offre d’un milliard d’euros sur cinq ans, l’ailier brésilien a préféré parapher un bail jusqu’en 2030 avec la Casa Blanca. les médias locaux ajoutent même que l’annonce de sa prolongation est imminente. Face à ce double revers, l’Arabie saoudite se cherche une nouvelle tête d’affiche. Selon Sport, la SPL va désormais s’attaquer sérieusement à Raphinha (28 ans). Lié au FC Barcelone jusqu’en 2028, l’international brésilien réalise une saison exceptionnelle (30 buts, 23 passes décisives en 49 matches) qui le place parmi les favoris au Ballon d’Or.

All in sur Raphinha

Pourtant, des échos en provenance de la Catalogne ont indiqué que les Blaugranas pourraient être sensibles à une vente l’été prochain. Lié au Barça jusqu’en 2027, Raphinha aurait des exigences salariales démesurées pour les finances fragiles de son club. Une brèche dans laquelle pourraient s’engouffrer les décideurs saoudiens. L’intérêt du pays du Golfe n’est cependant pas nouveau puisque Relevo assurait le mois dernier que le club d’Al-Hilal était disposé à offrir 100 M€ au Barça et un salaire de 15 M€ annuels au joueur. Depuis, les choses ont changé.

Raphinha étant devenu l’une des rares têtes d’affiche du football européen potentiellement disponibles, Sport assure que l’ancienne formation de Neymar a revu sa proposition à la hausse. En clair, la somme versée au Barça ne changerait pas. En revanche, ce n’est plus un salaire de 15 M€ annuels qui a été proposé au joueur, mais un bail jusqu’en 2029 rémunéré à hauteur de 50 M€ par saison ! Soit une offre plus que triplée et un package total à 300 M€, transfert et salaire compris. Raphinha y sera-t-il sensible ?